Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.



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Посоветуете к кому обратиться для качественного демонтажа квартиры?

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