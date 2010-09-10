Сообщение klonik » Вчера, 20:13

Доброго дня, красавицы, я сегодня хочу спросить про салон красоты. Не про то, сколько бы вы туда ходили, если бы возможность была. А про то, стали бы вы открывать собственный при наличии свободных средств? Бизнес вроде чисто женский, но как-то есть сомнения.