Салон красоты

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1032
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Салон красоты

Сообщение klonik » Вчера, 20:13

Доброго дня, красавицы, я сегодня хочу спросить про салон красоты. Не про то, сколько бы вы туда ходили, если бы возможность была. А про то, стали бы вы открывать собственный при наличии свободных средств? Бизнес вроде чисто женский, но как-то есть сомнения.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1034
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Салон красоты

Сообщение zevc » Вчера, 22:11

Ой не знаю, не знаю. В нашем городе этих салонов столько, что уже и не надо. За последние два года обошла все, что рядом, выбрала себе любимый. Теперь какие акции не устраивайте, я не пойду никуда больше. По этой же причине и свой бы открывать не стала. Только если что-то редкое и реально крутое, как по их https://baborfranchise.ru/ франшизе. Тогда да, и сама бы поработала и сходила бы.
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