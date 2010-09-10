Игрушки

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1032
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Игрушки

Сообщение klonik » Вчера, 20:24

Какие игрушки, по вашему мнению, нужно запретить? У сына какие-то резиновые монстры, папа ему купил. Каждый раз как смотрю, меня натуральным образом выворачивает. Пытаюсь запретить, скандалит. Говорит, что ему нравится. Почему вообще такое производят?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1034
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Игрушки

Сообщение zevc » Вчера, 22:20

На второй вопрос не отвечу. Наверное, для того, чтобы прибыль получить. У детей вообще вкусы специфичные, раз кто-то это выпускает, то кто-то это покупает. Я уже давно перешла на игрушки одного производителя. Компания Ural Toys выпускает отличные вещи, которые не страшно давать. А вот по запрету точно скажу, что запретила бы магнитные шарики. Сколько с ними уже травм было и все равно продолжают продавать.
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