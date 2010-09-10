Сообщение klonik » Вчера, 20:24

Какие игрушки, по вашему мнению, нужно запретить? У сына какие-то резиновые монстры, папа ему купил. Каждый раз как смотрю, меня натуральным образом выворачивает. Пытаюсь запретить, скандалит. Говорит, что ему нравится. Почему вообще такое производят?