Игрушки
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Игрушки
Какие игрушки, по вашему мнению, нужно запретить? У сына какие-то резиновые монстры, папа ему купил. Каждый раз как смотрю, меня натуральным образом выворачивает. Пытаюсь запретить, скандалит. Говорит, что ему нравится. Почему вообще такое производят?
Re: Игрушки
На второй вопрос не отвечу. Наверное, для того, чтобы прибыль получить. У детей вообще вкусы специфичные, раз кто-то это выпускает, то кто-то это покупает. Я уже давно перешла на игрушки одного производителя. Компания Ural Toys выпускает отличные вещи, которые не страшно давать. А вот по запрету точно скажу, что запретила бы магнитные шарики. Сколько с ними уже травм было и все равно продолжают продавать.
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