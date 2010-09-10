Подскажите
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Подскажите
Всем привет! Переезжаем в новую квартиру, предстоит масштабный ремонт. Начать хотим с замены коммуникаций, дом старый, трубы доверия не внушают. Вопрос по отключению воды – куда идти, чтобы как-то решить это? В УК, к старшей по дому или к кому-то еще?
Re: Подскажите
Приветствую, в УК идите или к старшей по дому, тут у каждого адреса своя история. Мы когда меняли трубы в ванной, ходили к старшей по дому. Она просила точный день и время, когда воды не будет. Материалы тут http://vieir.ru заказывали, поэтому со временем проблем не возникло. Старшая по дому распечатывала объявление, что воды не будет в связи с ремонтом и все вопросы можно задавать ей лично.
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