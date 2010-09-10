Сообщение klonik » Вчера, 20:34

Всем привет! Переезжаем в новую квартиру, предстоит масштабный ремонт. Начать хотим с замены коммуникаций, дом старый, трубы доверия не внушают. Вопрос по отключению воды – куда идти, чтобы как-то решить это? В УК, к старшей по дому или к кому-то еще?