Сообщение zevc » Сегодня, 21:13

В детстве переболела каким-то особо опасным гриппом, это мне мама так рассказывает. Последствия появились в подростковом возрасте. Стоит чуть переохладиться или – не дай бг – заболеть, как суставы начинает натуральным образом выворачивать. Кто сталкивался с чем-то подобным, чем спасаетесь?