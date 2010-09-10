Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1036
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 21:13

В детстве переболела каким-то особо опасным гриппом, это мне мама так рассказывает. Последствия появились в подростковом возрасте. Стоит чуть переохладиться или – не дай бг – заболеть, как суставы начинает натуральным образом выворачивать. Кто сталкивался с чем-то подобным, чем спасаетесь?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1034
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 35 минут назад

У меня примерно похожая проблема, но появилась недавно. Я связываю это с короновирусом, врач вроде как подтверждает, но вроде и нет. Тоже самое, чуть простынешь и все, боли невыносимые. По анализам все отлично, поэтому спасаюсь обезболивающими. Последний раз здорово помогла крутушка, у них ходила на какие-то физиопроцедуры. Название не помню, не верила, что поможет. Но помогло, надеюсь, что навсегда.
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