Подскажите
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Подскажите
В детстве переболела каким-то особо опасным гриппом, это мне мама так рассказывает. Последствия появились в подростковом возрасте. Стоит чуть переохладиться или – не дай бг – заболеть, как суставы начинает натуральным образом выворачивать. Кто сталкивался с чем-то подобным, чем спасаетесь?
Re: Подскажите
У меня примерно похожая проблема, но появилась недавно. Я связываю это с короновирусом, врач вроде как подтверждает, но вроде и нет. Тоже самое, чуть простынешь и все, боли невыносимые. По анализам все отлично, поэтому спасаюсь обезболивающими. Последний раз здорово помогла крутушка, у них ходила на какие-то физиопроцедуры. Название не помню, не верила, что поможет. Но помогло, надеюсь, что навсегда.
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