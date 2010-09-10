Подскажите
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Подскажите
Доверяете ли вы тому, то сейчас пишут в интернете? Раньше помню по каждому вопросу ходила в интернет советоваться. Потом информации стало слишком много. Некоторые статьи читаешь и понимаешь, что это бред какой-то. И где теперь искать ответы на вопросы – не понятно…
Re: Подскажите
Все так же, в интернете, только надо научиться информацию фильтровать. Если я что-то ищу и меня ответ смущает, я перепроверяю то, что узнала. Плюсом составила рейтинг площадок, где пишут правдиво. Тут https://life-post.ru/ , например, частенько ищу ответы. Но так, в целом, я с вами полностью согласна. Спрашиваешь у гугла сколько картошку запекать, он тебе зачем-то историю выдает.
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