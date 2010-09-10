Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1036
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 21:23

Доверяете ли вы тому, то сейчас пишут в интернете? Раньше помню по каждому вопросу ходила в интернет советоваться. Потом информации стало слишком много. Некоторые статьи читаешь и понимаешь, что это бред какой-то. И где теперь искать ответы на вопросы – не понятно…
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1034
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 30 минут назад

Все так же, в интернете, только надо научиться информацию фильтровать. Если я что-то ищу и меня ответ смущает, я перепроверяю то, что узнала. Плюсом составила рейтинг площадок, где пишут правдиво. Тут https://life-post.ru/ , например, частенько ищу ответы. Но так, в целом, я с вами полностью согласна. Спрашиваешь у гугла сколько картошку запекать, он тебе зачем-то историю выдает.
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