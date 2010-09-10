Сообщение zevc » Сегодня, 21:23

Доверяете ли вы тому, то сейчас пишут в интернете? Раньше помню по каждому вопросу ходила в интернет советоваться. Потом информации стало слишком много. Некоторые статьи читаешь и понимаешь, что это бред какой-то. И где теперь искать ответы на вопросы – не понятно…