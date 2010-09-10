Суши

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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Суши

Сообщение Шапошникова » 20 сен 2023, 12:33

Где покупаете суши в Питере?
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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Re: Суши

Сообщение Радищева » Сегодня, 12:13

Суши я обычно заказываю вот в этой доставке https://vipfish.ru/catalog/sushi/sushi-sety/ Они как по мне тут самые вкусные во всем Санкт-Петербурге. Да и цены что важно невысокие. Даже будучи студенткой я могу себе позволить ими полакомиться пару раз в неделю.
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