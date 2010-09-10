Суши
Женский форум. Этим все сказано. Мужчинам вход строго воспрещен.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Суши
Где покупаете суши в Питере?
Re: Суши
Суши я обычно заказываю вот в этой доставке https://vipfish.ru/catalog/sushi/sushi-sety/ Они как по мне тут самые вкусные во всем Санкт-Петербурге. Да и цены что важно невысокие. Даже будучи студенткой я могу себе позволить ими полакомиться пару раз в неделю.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Между нами, девочками»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей