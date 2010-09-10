Морские перевозки
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Морские перевозки
Если перевозить крупный груз из одной страны в другую, то какой доставкой лучше воспользоваться? Считаю по всем доступным вариантам, выходит очень дорого. Хотелось бы послушать тех, кто работает на рынке международных грузоперевозок, как оно у вас там все происходит?
Re: Морские перевозки
Дешевле всех перевозка по морю, это я вам сто процентов дают. Тут https://transitllc.ru/ посмотрите тарифы, ничего выгодней не найдете. Только, к сожалению, этот способ не всем подходит. Если это не ваш вариант, смотрите на ж/д перевозки или автомобильные. Выгодней всего на тематическом форуме найти тех, кто озадачен аналогичным вопросом и к ним присоединиться. Вместе если будете организовывать, то будет дешевле.
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