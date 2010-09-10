Сообщение klonik » Вчера, 21:52

Если перевозить крупный груз из одной страны в другую, то какой доставкой лучше воспользоваться? Считаю по всем доступным вариантам, выходит очень дорого. Хотелось бы послушать тех, кто работает на рынке международных грузоперевозок, как оно у вас там все происходит?