Морские перевозки

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1035
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Морские перевозки

Сообщение klonik » Вчера, 21:52

Если перевозить крупный груз из одной страны в другую, то какой доставкой лучше воспользоваться? Считаю по всем доступным вариантам, выходит очень дорого. Хотелось бы послушать тех, кто работает на рынке международных грузоперевозок, как оно у вас там все происходит?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1037
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Морские перевозки

Сообщение zevc » Вчера, 22:38

Дешевле всех перевозка по морю, это я вам сто процентов дают. Тут https://transitllc.ru/ посмотрите тарифы, ничего выгодней не найдете. Только, к сожалению, этот способ не всем подходит. Если это не ваш вариант, смотрите на ж/д перевозки или автомобильные. Выгодней всего на тематическом форуме найти тех, кто озадачен аналогичным вопросом и к ним присоединиться. Вместе если будете организовывать, то будет дешевле.
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