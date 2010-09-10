Сообщение Roofdier » Сегодня, 15:42

На фабрике стоят свои электродвигатели, качающие воду из артезианских скважин. Вся система старая, не эффективная. Будем её менять. Но хотелось бы найти такое оборудование, чтобы минимизировать затраты в процессе работы новых электродвигателей. Что бы вы посоветовали приобрести? Как решить данную проблему?