Автоматика для электродвигателей
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Автоматика для электродвигателей
На фабрике стоят свои электродвигатели, качающие воду из артезианских скважин. Вся система старая, не эффективная. Будем её менять. Но хотелось бы найти такое оборудование, чтобы минимизировать затраты в процессе работы новых электродвигателей. Что бы вы посоветовали приобрести? Как решить данную проблему?
Re: Автоматика для электродвигателей
Так как электричество для промышленности не сказать, чтобы было дёшево, а совсем даже наоборот, то тема его экономии актуальна. Это уже не говоря про сами электродвигатели. Работать они могут по-разному. Одно дело, когда они молотят дело не по делу и совсем другое, когда они включаются при необходимости, а нет нужды - отключаются. Так ресурс двигателей значительно продлевается. Для такой системы Вам хорошо бы тут закупить оборудование для управления электродвигателями. При программировании ряда функций такая система позволит настроить режим работы электродвигателей для конкретных задач. Кроме того, автоматика будет постоянно мониторить состояние самих электродвигателей. А при малейшем сбое оповещать об этом звуковыми и световыми сигналами на контрольном мониторе оператора.
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