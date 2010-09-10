Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте, красотки, кто из вас в недавнем времени сталкивался с ремонтом машины? Правда ли, что автосервисам запретили ставить на машину запчасти, которые привез клиент? Как мне объяснили, это связано с необходимостью выдавать гарантию на работу, а гарантировать они в этом случае ничего не могут.
Re: Подскажите
Здравствуйте, первый раз слышу. Вот неделю назад забирала свою машину, меняли многое. Все детали сама здесь https://renoparts.com.ua/ брала, мальчик-приемщик только помог правильно выбрать. Заказывала сразу на адрес автосервиса, привезли туда. Поставили без проблем, с гарантией тоже вопрос просто решился. У меня их две, одна на работу от сервиса, вторая от производителя на детали.
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