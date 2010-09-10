Сообщение zevc » Вчера, 20:56

Здравствуйте, красотки, кто из вас в недавнем времени сталкивался с ремонтом машины? Правда ли, что автосервисам запретили ставить на машину запчасти, которые привез клиент? Как мне объяснили, это связано с необходимостью выдавать гарантию на работу, а гарантировать они в этом случае ничего не могут.