Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1038
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 20:56

Здравствуйте, красотки, кто из вас в недавнем времени сталкивался с ремонтом машины? Правда ли, что автосервисам запретили ставить на машину запчасти, которые привез клиент? Как мне объяснили, это связано с необходимостью выдавать гарантию на работу, а гарантировать они в этом случае ничего не могут.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1036
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 21:43

Здравствуйте, первый раз слышу. Вот неделю назад забирала свою машину, меняли многое. Все детали сама здесь https://renoparts.com.ua/ брала, мальчик-приемщик только помог правильно выбрать. Заказывала сразу на адрес автосервиса, привезли туда. Поставили без проблем, с гарантией тоже вопрос просто решился. У меня их две, одна на работу от сервиса, вторая от производителя на детали.
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