Сообщение klonik » Сегодня, 12:39

Сбежала от родителей с их гиперопекой. Взяла в ипотеку студию, спасибо бабушке, которая помогла с первым взносом. Родители вроде как все осознали, готовы мириться, просятся в гости. А мне неудобно, у меня из мебели стол-книжка и надувной матрас. Боюсь, что не поймут…