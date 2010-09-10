Мебель

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1040
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Мебель

Сообщение klonik » Сегодня, 12:39

Сбежала от родителей с их гиперопекой. Взяла в ипотеку студию, спасибо бабушке, которая помогла с первым взносом. Родители вроде как все осознали, готовы мириться, просятся в гости. А мне неудобно, у меня из мебели стол-книжка и надувной матрас. Боюсь, что не поймут…
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1042
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Мебель

Сообщение zevc » Сегодня, 20:46

Да что вы, все знают вашу ситуацию и родители в первую очередь. Так что должны понимать, что их ребенок сейчас не во дворце живет. Ну а если им совсем не понравится, предложите перейти на сайт и купить вам всю мебель. Мы, кстати, с мужем тоже начинали с комнаты, в которой было две табуретки и кровать с панцирной сеткой. Ничего, гости на новоселье на полу сидели, все нормально отнеслись к такому.
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