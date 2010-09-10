Работа в Европе

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1040
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Работа в Европе

Сообщение klonik » Сегодня, 12:46

Развелась с мужем, очень хочу сменить место жительства. Причем не просто в другой город уехать, а вообще из страны. Куда сегодня едут наши соотечественники, кто знает? Небольшие денежные накопления есть, но рассматриваю вариант того, что сразу устроюсь на работу.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1042
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Работа в Европе

Сообщение zevc » Сегодня, 20:56

А кто вы по профессии? Я бы на вашем месте тут посмотрела, куда сегодня вообще требуются специалисты. Рынок труда, несмотря на все отчеты, сейчас тоже шатается. Причем не только у нас, происходит повсеместная модернизация. И да, переезжать лучше к работе, так надежнее. Так, как хотите вы, может получиться не очень хорошо – переехать переехали, а работать то и негде.
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