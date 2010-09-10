Сообщение klonik » Сегодня, 12:46

Развелась с мужем, очень хочу сменить место жительства. Причем не просто в другой город уехать, а вообще из страны. Куда сегодня едут наши соотечественники, кто знает? Небольшие денежные накопления есть, но рассматриваю вариант того, что сразу устроюсь на работу.