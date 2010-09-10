Ветеринарная клиника
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Ветеринарная клиника
Подобрали коробку котят, предполагаем, что соседи выставили в подъезд, очень уж по окрасу на их кошку похожи. Себе оставить не можем, будем раздавать. Как думаете, нужно ли их стерилизовать перед тем, как отдать? На четверых вроде как дорого выходит, но вдруг новые хозяева не такие ответственные окажутся?
Re: Ветеринарная клиника
Мне очень нравится ваша идея. Если бы все так ответственно подходили к животными, подобрашек-потеряшек стало бы меньше. Но есть нюанс. Вет клиника горки 2, где мы стерилизовали свою кошку, нас сразу предупредила о возрасте. Девочек стерилизуют не раньше семи месяцев, мальчиков с полугода. А раздавать котят стоит маленькими, в три-четыре месяца. Так что ищите ответственные ручки, так будет проще.
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