Сообщение klonik » Сегодня, 12:51

Подобрали коробку котят, предполагаем, что соседи выставили в подъезд, очень уж по окрасу на их кошку похожи. Себе оставить не можем, будем раздавать. Как думаете, нужно ли их стерилизовать перед тем, как отдать? На четверых вроде как дорого выходит, но вдруг новые хозяева не такие ответственные окажутся?