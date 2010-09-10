Мужской костюм
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Мужской костюм
Костюм на свадьбу сегодня еще нужен, ли нормальные люди перестали покупать одежду на один раз? Уточню, что речь идет о госте, а не о женихе. Как-то нет никакого желания тратить двадцать тысяч на подарок и столько же на костюм, слишком накладно выходит.
Re: Мужской костюм
Из трех последних свадеб друзей костюм просили только на одной. Там невеста повернута на дизайне, все должны быть одеты в одном стиле, ресторан в двух тонах и прочая ерунда. Костюмы одевать не заставляли, но настойчиво просили. Так как жених был мне лучшим другом, я покупал в этом магазине костюм только для того, чтобы его поддержать. В итоге на этой свадьбе в костюмах были только двое, он и я.
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