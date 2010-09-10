Сообщение klonik » Сегодня, 13:00

Костюм на свадьбу сегодня еще нужен, ли нормальные люди перестали покупать одежду на один раз? Уточню, что речь идет о госте, а не о женихе. Как-то нет никакого желания тратить двадцать тысяч на подарок и столько же на костюм, слишком накладно выходит.