Мужской костюм

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1040
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Мужской костюм

Сообщение klonik » Сегодня, 13:00

Костюм на свадьбу сегодня еще нужен, ли нормальные люди перестали покупать одежду на один раз? Уточню, что речь идет о госте, а не о женихе. Как-то нет никакого желания тратить двадцать тысяч на подарок и столько же на костюм, слишком накладно выходит.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1042
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Мужской костюм

Сообщение zevc » Сегодня, 21:08

Из трех последних свадеб друзей костюм просили только на одной. Там невеста повернута на дизайне, все должны быть одеты в одном стиле, ресторан в двух тонах и прочая ерунда. Костюмы одевать не заставляли, но настойчиво просили. Так как жених был мне лучшим другом, я покупал в этом магазине костюм только для того, чтобы его поддержать. В итоге на этой свадьбе в костюмах были только двое, он и я.
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