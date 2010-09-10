Нужен подарок для сестры
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Нужен подарок для сестры
Всем привет. Надо сестре подарок купить. У нее день рождения еще 10 дней назад был, но я сейчас в Питере отдыхаю. Вот и думаю - купить бы ей здесь что-то и вернуться сразу с подарком. А что?
Re: Нужен подарок для сестры
А бюджет какой? Просто сложно подарок придумывать, когда не знаешь о какой сумме речь. А то можно магнитик из Питера купить и привезти, а можно айфон новый.
Re: Нужен подарок для сестры
Ну можно ведь накидать идей, а автор пусть сама решает что ей больше подходит. Я бы, наверно, что-то из одежды постаралась купить. Наверняка ведь ходили по магазинам в Питере? Вот и присмотрели бы каких-то модных вещичек для сестры. А еще можно почитать о том, какой камень является талисманом девы по гороскопу: https://divagold.ru/o-nas/poleznye-stat ... ku-zodiaka И можно будет купить кулон, например, с этим камнем
Re: Нужен подарок для сестры
О! А классная идея с выбором камешка по гороскопу. Ведь как ни крути, а украшения всем девушкам нравятся. А тут еще и со смыслом!
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