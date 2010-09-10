Сообщение Fillana » 26 сен 2023, 16:54

Всем привет. Надо сестре подарок купить. У нее день рождения еще 10 дней назад был, но я сейчас в Питере отдыхаю. Вот и думаю - купить бы ей здесь что-то и вернуться сразу с подарком. А что?