Нужен подарок для сестры

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Нужен подарок для сестры

Сообщение Fillana » 26 сен 2023, 16:54

Всем привет. Надо сестре подарок купить. У нее день рождения еще 10 дней назад был, но я сейчас в Питере отдыхаю. Вот и думаю - купить бы ей здесь что-то и вернуться сразу с подарком. А что?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Нужен подарок для сестры

Сообщение Raduznaya » 26 сен 2023, 17:02

А бюджет какой? Просто сложно подарок придумывать, когда не знаешь о какой сумме речь. А то можно магнитик из Питера купить и привезти, а можно айфон новый.
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Нужен подарок для сестры

Сообщение Пантерка » 26 сен 2023, 17:10

Ну можно ведь накидать идей, а автор пусть сама решает что ей больше подходит. Я бы, наверно, что-то из одежды постаралась купить. Наверняка ведь ходили по магазинам в Питере? Вот и присмотрели бы каких-то модных вещичек для сестры. А еще можно почитать о том, какой камень является талисманом девы по гороскопу: https://divagold.ru/o-nas/poleznye-stat ... ku-zodiaka И можно будет купить кулон, например, с этим камнем
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Нужен подарок для сестры

Сообщение Holly » 26 сен 2023, 17:20

О! А классная идея с выбором камешка по гороскопу. Ведь как ни крути, а украшения всем девушкам нравятся. А тут еще и со смыслом!
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viktorcok
Гость RZN.info
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13
Откуда: Москва

Re: Нужен подарок для сестры

Сообщение viktorcok » Сегодня, 19:39

Бижутерия может быть отличным подарком для сестры, так как это красивый и стильный аксессуар, который добавит ее образу элегантности и блеска. Вы можете выбрать украшения в бижумастер в ее любимом стиле, цвете или с изюминкой, которая отражает ее уникальную личность. Бижутерия также может быть отличным способом показать свою заботу и внимание к сестре, подарив ей что-то особенное и запоминающееся. Не забудьте упаковать подарок красиво, чтобы сделать момент подарка более особенным и запоминающимся для вашей сестры.
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