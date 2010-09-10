Какую музыку слушаете?

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Какую музыку слушаете?

Сообщение Fillana » Сегодня, 17:00

Всем привет! Я бы хотела в музыке поговорить. Просто я очень люблю музыку 80-90-х, а тут современное включила недавно - уши просто в трубочку свернулось! Кто вообще это слушает?? Вот вы какую музыку любите?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Какую музыку слушаете?

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 17:07

Простите, а лет вам сколько? Просто вспомните свою юность - наверняка ваши родители тоже фыркали на музыку, которая вам нравилась. Так и вы сейчас реагируете на музыку для современных подростков
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Какую музыку слушаете?

Сообщение Пантерка » Сегодня, 17:16

Ну на самом деле как ни крути, а тут очень многое зависит от вкуса. Кому-то нравится эта современная какофония, а у кого-то вкус более развит и он классику предпочитает. Я не говорю, что одно хорошо, а другое плохо. Просто у всех свои предпочтения. Вот я, например, недавно ходила слушать симфонический оркестр: http://neoclassica.ru/orcneo/ Получила огромное просто удовольствие!
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Какую музыку слушаете?

Сообщение Holly » Сегодня, 17:26

Я разную музыку слушают. Рок люблю, фолк. Неоклассика, кстати, очень понравилась. Там очень музыка проникновенная и звучит шикарно!
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