Какую музыку слушаете?
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Какую музыку слушаете?
Всем привет! Я бы хотела в музыке поговорить. Просто я очень люблю музыку 80-90-х, а тут современное включила недавно - уши просто в трубочку свернулось! Кто вообще это слушает?? Вот вы какую музыку любите?
Re: Какую музыку слушаете?
Простите, а лет вам сколько? Просто вспомните свою юность - наверняка ваши родители тоже фыркали на музыку, которая вам нравилась. Так и вы сейчас реагируете на музыку для современных подростков
Re: Какую музыку слушаете?
Ну на самом деле как ни крути, а тут очень многое зависит от вкуса. Кому-то нравится эта современная какофония, а у кого-то вкус более развит и он классику предпочитает. Я не говорю, что одно хорошо, а другое плохо. Просто у всех свои предпочтения. Вот я, например, недавно ходила слушать симфонический оркестр: http://neoclassica.ru/orcneo/ Получила огромное просто удовольствие!
Re: Какую музыку слушаете?
Я разную музыку слушают. Рок люблю, фолк. Неоклассика, кстати, очень понравилась. Там очень музыка проникновенная и звучит шикарно!
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