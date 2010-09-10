Сообщение Raduznaya » Сегодня, 17:07

Простите, а лет вам сколько? Просто вспомните свою юность - наверняка ваши родители тоже фыркали на музыку, которая вам нравилась. Так и вы сейчас реагируете на музыку для современных подростков