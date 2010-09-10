Мясной цех

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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Мясной цех

Сообщение Venik » Сегодня, 17:12

Я собираюсь открыть мясной цех и производить различную мясную продукцию. Надо будет купить все для персонала. Какие советы дадите? Что стоит купить и где это сделать?
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Sotas
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 09:03

Re: Мясной цех

Сообщение Sotas » Сегодня, 17:24

Обязательно надо будет вам купить перчатки для работы. Это первое дело. И фартуки для работы. Некоторые покупают комбинезоны. Это помогает поддерживать стерильность.
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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Re: Мясной цех

Сообщение Lionel » Сегодня, 17:32

Перчатки разные могут быть, как и фартуки. И если вы беспокоитесь о своих работниках, то стоит подумать о покупке кольчужных фартуков. Они защитят сотрудников при работе.
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Níell
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 22:41

Re: Мясной цех

Сообщение Níell » Сегодня, 17:42

В мясных цехах много всяких предметов, которые могут угрожать здоровью работников. Кроме острых предметов это могут быть и всякие растворы. Потому о безопасности надо подумать. Я советую вам купить кольчужные перчатки для разделки https://www.dezkovrik.ru/sredstva-indiv ... olchuzhnye Есть там и фартуки если что.
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