Мясной цех
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
4 сообщения • Страница 1 из 1
Мясной цех
Я собираюсь открыть мясной цех и производить различную мясную продукцию. Надо будет купить все для персонала. Какие советы дадите? Что стоит купить и где это сделать?
Re: Мясной цех
Обязательно надо будет вам купить перчатки для работы. Это первое дело. И фартуки для работы. Некоторые покупают комбинезоны. Это помогает поддерживать стерильность.
Re: Мясной цех
Перчатки разные могут быть, как и фартуки. И если вы беспокоитесь о своих работниках, то стоит подумать о покупке кольчужных фартуков. Они защитят сотрудников при работе.
Re: Мясной цех
В мясных цехах много всяких предметов, которые могут угрожать здоровью работников. Кроме острых предметов это могут быть и всякие растворы. Потому о безопасности надо подумать. Я советую вам купить кольчужные перчатки для разделки https://www.dezkovrik.ru/sredstva-indiv ... olchuzhnye Есть там и фартуки если что.
4 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость