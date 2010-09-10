Сообщение Пантерка » Сегодня, 19:22

Зря вы думаете, что брать такой экран не стоит. Я уверена, что ваша покупка себя окупит. А все потому, что реклама на таких экранах еще пока не слишком надоела, поэтому не вызывает раздражения. Люди ее смотрят, а значит и результат есть