Вопрос про рекламный экран
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Вопрос про рекламный экран
Добрый день. Я хочу лед-экран для трансляции рекламы купить. Подскажите - где и как это можно сделать и самое главное - сколько вообще будет стоить такое оборудование? А то может и брать не стоит
Re: Вопрос про рекламный экран
Тут видите в чем дело. Стоимость такого экрана зависит от многих факторов, так что точную цену вы сможете узнать уже когда озвучите все свои требования. Ну то есть нужно знать размер этого экрана, его разрешение и так далее. Чем выше эти параметры тем дороже он будет стоить. Вот здесь можно узнать более точно сколько стоит светодиодный лед экран: https://ledtehnology.ru/production/videoekrany/
Re: Вопрос про рекламный экран
Зря вы думаете, что брать такой экран не стоит. Я уверена, что ваша покупка себя окупит. А все потому, что реклама на таких экранах еще пока не слишком надоела, поэтому не вызывает раздражения. Люди ее смотрят, а значит и результат есть
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