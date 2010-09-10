Вопрос про рекламный экран

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Вопрос про рекламный экран

Сообщение Fillana » Сегодня, 17:35

Добрый день. Я хочу лед-экран для трансляции рекламы купить. Подскажите - где и как это можно сделать и самое главное - сколько вообще будет стоить такое оборудование? А то может и брать не стоит
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Вопрос про рекламный экран

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 19:06

Тут видите в чем дело. Стоимость такого экрана зависит от многих факторов, так что точную цену вы сможете узнать уже когда озвучите все свои требования. Ну то есть нужно знать размер этого экрана, его разрешение и так далее. Чем выше эти параметры тем дороже он будет стоить. Вот здесь можно узнать более точно сколько стоит светодиодный лед экран: https://ledtehnology.ru/production/videoekrany/
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Вопрос про рекламный экран

Сообщение Пантерка » Сегодня, 19:22

Зря вы думаете, что брать такой экран не стоит. Я уверена, что ваша покупка себя окупит. А все потому, что реклама на таких экранах еще пока не слишком надоела, поэтому не вызывает раздражения. Люди ее смотрят, а значит и результат есть
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