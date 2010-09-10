Сообщение zevc » Сегодня, 12:36

Доброго времени суток. Хотела узнать, какими сайтами и сервисами вы пользуетесь при выборе подарков. Интересует какой-нибудь особенный сайт. Где представлено множество различных идей и вариантов, чтобы каждый мог выбрать подарок в соответствии со своими предпочтениями. Можете порекомендовать что-нибудь подобное?