Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1045
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 22:37

У меня муж вместе со своим другом решили начать собственное дело. Идея неплохая, хотят организовать маленькую мастерскую по починке инструмента различного рода. Смущает то, что муж хочет сделать это своей основной работой, уйдя с текущей. Вам не кажется, что это глупо?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1047
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 23:30

Кажется, протестуйте пока есть возможность. Мы инструмент здесь чиним, довольно известная компания. Сколько раз не привозили, никогда не наблюдали толп народа внутри. Иногда мастера принимают инструмент и к вечеру его отдают – говорят, что заказов нет, поэтому так быстро. Нет заказов – нет прибыли, будет ваш муж сидеть без привычной зарплаты, но с долгами за аренду. Так себе вариант.
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