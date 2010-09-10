Сообщение klonik » Вчера, 22:37

У меня муж вместе со своим другом решили начать собственное дело. Идея неплохая, хотят организовать маленькую мастерскую по починке инструмента различного рода. Смущает то, что муж хочет сделать это своей основной работой, уйдя с текущей. Вам не кажется, что это глупо?