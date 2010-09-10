Подскажите
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Подскажите
У меня муж вместе со своим другом решили начать собственное дело. Идея неплохая, хотят организовать маленькую мастерскую по починке инструмента различного рода. Смущает то, что муж хочет сделать это своей основной работой, уйдя с текущей. Вам не кажется, что это глупо?
Re: Подскажите
Кажется, протестуйте пока есть возможность. Мы инструмент здесь чиним, довольно известная компания. Сколько раз не привозили, никогда не наблюдали толп народа внутри. Иногда мастера принимают инструмент и к вечеру его отдают – говорят, что заказов нет, поэтому так быстро. Нет заказов – нет прибыли, будет ваш муж сидеть без привычной зарплаты, но с долгами за аренду. Так себе вариант.
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