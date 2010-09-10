Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1045
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 22:47

Как думаете, реально ли за месяц заменить все импортное оборудование в офисе на отечественные аналоги? Директор пару раз уже заговаривал об этом, то есть скорее всего поступит такая команда. От того, как я справлюсь будет зависеть мое повышение. Собственно, хочу услышать ваше мнение.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1047
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 59 минут назад

Я не знаю, что именно вы хотите заменить, но думаю, что да. Сейчас на рынке в этом плане все относительно спокойно. Если сюда https://sgep-it.ru/ обратиться, то подберут полный комплект за пару дней. Когда мы заказывали, нам компания отдала оборудование со своего склада, то есть пришлось подождать только шесть дней доставки. Настройка-установка еще пару дней. Итого, при желании, можно уложиться и в полторы недели.
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