Сообщение klonik » Вчера, 22:47

Как думаете, реально ли за месяц заменить все импортное оборудование в офисе на отечественные аналоги? Директор пару раз уже заговаривал об этом, то есть скорее всего поступит такая команда. От того, как я справлюсь будет зависеть мое повышение. Собственно, хочу услышать ваше мнение.