Сообщение klonik » Вчера, 22:56

Когда-то давно муж мечтал о своей компании по аренде спецтехники. Потом вроде успокоился, потому что денег на это надо много, а их нет. Сейчас ему прилетело наследство от его бабушки, сумма около пяти миллионов. Естественно, он взялся за старое. Как думаете, есть ли смысл?