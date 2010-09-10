Подскажите
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Подскажите
Когда-то давно муж мечтал о своей компании по аренде спецтехники. Потом вроде успокоился, потому что денег на это надо много, а их нет. Сейчас ему прилетело наследство от его бабушки, сумма около пяти миллионов. Естественно, он взялся за старое. Как думаете, есть ли смысл?
Re: Подскажите
Не-а, пусть даже не пытается. Очень много кто пробовал, но ни у кого практически не получилось. Просто потому, что с пятью миллионами такой автопарк, как у ООО СВ строй собрать не получится. А брать один трактор и один ушатанный экскаватор просто смысла нет. Они на ремонт и обслуживание потребуют денег больше, чем смогут принести за несколько лет. И вот оно вам надо?
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