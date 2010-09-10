Сообщение klonik » Вчера, 23:03

Меняли двери одновременно с соседями по лестничной клетке. У нас дверь дорогая, они себя взяли чуть ли не самую дешевую. Прошел год, разница колоссальная, причем не в нашу пользу. У них все работает как часы, у нас пошли перекосы, полотно провисает. Не гонитесь, девочки, за ценой, оно вон как бывает…