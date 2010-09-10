Двери
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Двери
Меняли двери одновременно с соседями по лестничной клетке. У нас дверь дорогая, они себя взяли чуть ли не самую дешевую. Прошел год, разница колоссальная, причем не в нашу пользу. У них все работает как часы, у нас пошли перекосы, полотно провисает. Не гонитесь, девочки, за ценой, оно вон как бывает…
Re: Двери
А причем здесь цена двери, если виноваты монтажники? Мы когда-то давно брали металлические двери форпост, для своей квартиры и для маминой. Нам хорошо поставили, тщательно, ей монтаж выполняла другая бригада. Все десять лет, что жили на квартире, проблем с дверью не знали. Маме через полгода заменили, потому что пошел сильный перекос, дверь просто перестала открываться. И виновата в этом совсем не дверь…
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