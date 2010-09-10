Стоматология, Москва

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Стоматология, Москва

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 02:44

Какую стоматологию в Москве можете порекомендовать, чтобы с адекватными ценами? Посмотрел несколько сайтов из поиска Яндекса, прайсы какие-то космические. Сейчас у всех так или это просто некоторые наживаются на непростой экономической ситуации в стране? Пока на https://esculapdent.ru/ остановился, цены более-менее. Мне нужно запломбировать два зуба и сделать чистку.
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