Ремонт

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1050
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Ремонт

Сообщение zevc » Сегодня, 16:10

Кто мне может объяснить простыми словами, что такое ремонт под ключ? Вот есть у меня однушка от застройщика, которая требует ремонта. Уже несколько компаний предложили свои услуги ремонта под ключ. И все бы ничего, но цены у них отличаются очень сильно. За ответы спасибо.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1048
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Ремонт

Сообщение klonik » Сегодня, 18:02

Сумма зависит от того, что компания планирует сделать. Как показывает практика, «под ключ» у каждого свое. У кого-то это ламинат, обои и потолок, у других ремонт вместе с закупкой мебели по проекту. Мы когда с ними https://poradom-remont.ru/ договор заключали, нам предоставили полный список работ. Туда входило все, от шпатлевки стен до расстановки мебели. Так что смотрите договор, там все есть.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость