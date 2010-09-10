Сообщение zevc » Сегодня, 16:10

Кто мне может объяснить простыми словами, что такое ремонт под ключ? Вот есть у меня однушка от застройщика, которая требует ремонта. Уже несколько компаний предложили свои услуги ремонта под ключ. И все бы ничего, но цены у них отличаются очень сильно. За ответы спасибо.