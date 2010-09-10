Ремонт
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Ремонт
Кто мне может объяснить простыми словами, что такое ремонт под ключ? Вот есть у меня однушка от застройщика, которая требует ремонта. Уже несколько компаний предложили свои услуги ремонта под ключ. И все бы ничего, но цены у них отличаются очень сильно. За ответы спасибо.
Re: Ремонт
Сумма зависит от того, что компания планирует сделать. Как показывает практика, «под ключ» у каждого свое. У кого-то это ламинат, обои и потолок, у других ремонт вместе с закупкой мебели по проекту. Мы когда с ними https://poradom-remont.ru/ договор заключали, нам предоставили полный список работ. Туда входило все, от шпатлевки стен до расстановки мебели. Так что смотрите договор, там все есть.
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