Интеграция СДЭК и 1С

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1050
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Интеграция СДЭК и 1С

Сообщение zevc » Сегодня, 16:18

Поступило мне тут предложение интегрировать в мой магазин доставку СДЭК. То есть покупатель когда заказ будет оформлять, при выборе этого способа доставки сможет сразу увидеть сроки, стоимость, куда придет посылка и так далее. Со СДЭК ранее плотно не работала, поэтому решение принять трудно. Расскажите плюсы и минусы.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1048
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Интеграция СДЭК и 1С

Сообщение klonik » Сегодня, 17:51

Конечно подключайте, особенно если вам скидку на это делают. Сейчас интеграция СДЭК и 1С у них https://iline.ru/integracia-1c-cdek является одной из самых популярных услуг, потому что это реально удобно. Я вам это говорю как администратор магазина детских игрушек и по совместительству постоянный покупатель через интернет. По нашим наблюдениям после подключения доставки СДЭК кол-во заказов выросло за месяц на 30%
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