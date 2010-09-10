Сообщение zevc » Сегодня, 16:18

Поступило мне тут предложение интегрировать в мой магазин доставку СДЭК. То есть покупатель когда заказ будет оформлять, при выборе этого способа доставки сможет сразу увидеть сроки, стоимость, куда придет посылка и так далее. Со СДЭК ранее плотно не работала, поэтому решение принять трудно. Расскажите плюсы и минусы.