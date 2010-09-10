Интеграция СДЭК и 1С
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Интеграция СДЭК и 1С
Поступило мне тут предложение интегрировать в мой магазин доставку СДЭК. То есть покупатель когда заказ будет оформлять, при выборе этого способа доставки сможет сразу увидеть сроки, стоимость, куда придет посылка и так далее. Со СДЭК ранее плотно не работала, поэтому решение принять трудно. Расскажите плюсы и минусы.
Re: Интеграция СДЭК и 1С
Конечно подключайте, особенно если вам скидку на это делают. Сейчас интеграция СДЭК и 1С у них https://iline.ru/integracia-1c-cdek является одной из самых популярных услуг, потому что это реально удобно. Я вам это говорю как администратор магазина детских игрушек и по совместительству постоянный покупатель через интернет. По нашим наблюдениям после подключения доставки СДЭК кол-во заказов выросло за месяц на 30%
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