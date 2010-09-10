Сообщение zevc » Сегодня, 17:17

Кто живет в новых ЖК, что там с безопасностью? Мне почему-то кажется, что не очень. Если в старых районах все равно соседи друг друга знают, то тут же люди редко знакомятся. А значит для всяких нехороших людей квартира в новом ЖК выглядит привлекательней, чем в старом доме. Или я не права?