Видеонаблюдение

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1050
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Видеонаблюдение

Сообщение zevc » Сегодня, 17:17

Кто живет в новых ЖК, что там с безопасностью? Мне почему-то кажется, что не очень. Если в старых районах все равно соседи друг друга знают, то тут же люди редко знакомятся. А значит для всяких нехороших людей квартира в новом ЖК выглядит привлекательней, чем в старом доме. Или я не права?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1048
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Видеонаблюдение

Сообщение klonik » Сегодня, 18:11

Как мне кажется, сейчас с этим делом все строже. В плане того, что многие ставят камеры на подъезды, плюсом и цена установки видеонаблюдения для квартиры не так уж и высока, у многих камеры стоят. То есть ворье раз десять теперь подумает, стоит ли соваться в обычную квартиру – нет там ничего такого, чтобы риск был оправдан. Поэтому разницы в этом плане между домами не вижу. Но это сугубо мое личное мнение.
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