Видеонаблюдение
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Видеонаблюдение
Кто живет в новых ЖК, что там с безопасностью? Мне почему-то кажется, что не очень. Если в старых районах все равно соседи друг друга знают, то тут же люди редко знакомятся. А значит для всяких нехороших людей квартира в новом ЖК выглядит привлекательней, чем в старом доме. Или я не права?
Re: Видеонаблюдение
Как мне кажется, сейчас с этим делом все строже. В плане того, что многие ставят камеры на подъезды, плюсом и цена установки видеонаблюдения для квартиры не так уж и высока, у многих камеры стоят. То есть ворье раз десять теперь подумает, стоит ли соваться в обычную квартиру – нет там ничего такого, чтобы риск был оправдан. Поэтому разницы в этом плане между домами не вижу. Но это сугубо мое личное мнение.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость