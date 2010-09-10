Сила Кориолиса на Земле и в Солнечной системе
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Сила Кориолиса на Земле и в Солнечной системе
Сила Кориолиса на Земле и в Солнечной системе.
Сообщество Российских учёных. https://vk.com/rosuch
Сила Кориолиса возникает, когда объект приближается или отдаляется от оси Земли.
В то же время, когда объект, который движется по Земле или вокруг Земли, приближается или отдаляется от оси Солнца, возникает сила Кориолиса Солнца.
Отклоняющая сила Кориолиса Солнца, из-за осевого и орбитального вращения Земли, несколько сложнее.
Течение реки Волга постоянно прижимается к западному берегу реки силой Кориолиса Земли, а сила Кориолиса Солнца из-за осевого и орбитального вращения Земли отклоняет течение реки Волга то на западный берег то на восточный два раза в сутки.
По этой причине в морях и океанах образуются извилистые течения.
Сказанное можно легко проверить, вращая глобус вокруг оси и орбите, обвитый вдоль экватора и меридиана полиэтиленовым шлангом, в котором движется жидкость. http://astrogalaxy1.narod.ru/astro016.html
Сила Кориолиса Солнца участвует в формировании эллипса Луны.
Когда Луна, вращаясь вокруг Земли, в последней четверти приближается к Солнцу со скоростью 1 км/сек, а в первой четверти отдаляется от Солнца со скоростью 1 км/сек, сила Кориолиса Солнца слегка растягивает орбиту Луны вдоль орбиты Земли, благодаря чему формируется эллиптическая орбита Луны.
Когда Луна находится в фазе новолуния и полнолуния, сила Кориолиса Солнца не влияет на орбиту Луны, т.к. в этих фазах Луна не приближается и не отдаляется от Солнца. https://images.app.goo.gl/wmqRKPc9jzScCrB16
Эксцентриситет орбиты Луны можно вычислить по следующей формуле.
E = Vz/Vl = 0,0411/0,55 = 0,0747
Где Vz - Орбитальная скорость Земли - 0,0411 градус/час.
Vl - Орбитальная скорость Луны - 0,55 градус/час.
Эксцентриситет орбиты Луны можно вычислить и по следующей формуле.
E = (Vz/Sz) / (Vl/Sl) = 0,00071 /0,0095 = 0,0747
Где Vz - Орбитальная скорость Земли - 107218 км/час.
Sz - Расстояние от Солнца до Земли - 150 000 000 км.
Где Vl - Орбитальная скорость Луны - 3683 км/час.
Sl - Расстояние от Земли до Луны 384 000 км.
Также, эксцентриситет орбиты Луны можно определить по следующей формуле.
E = Vl/Vz = 27,3/365,2 = 0,0747
Где Vl - Орбитальная угловая скорость Луны.
Vz - Орбитальная угловая скорость Земли.
Разделив орбитальную скорость Луны на эксцентриситет орбиты Луны можно вычислить орбитальную скорость Земли.
Эксцентриситет орбиты Луны полученный с помощью радара составляет 0,026 - 0,077.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B% ... 0%BD%D0%B0
Утверждение о том, что орбита Луны вращается и совершает один оборот за 8,8 лет не соответствует реальной действительности, т,к. сила Кориолиса Солнца постоянно растягивает орбиту Луны вдоль орбиты Земли.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Apsidal_precession
Опираясь на факт приближения и отдаления Луны от Солнца, можно сконструировать безопорный движитель. https://youtu.be/4_M-fBv5Xmc https://youtu.be/um5nS-vA9is
Причиной геологической активности планет также является сила Кориолиса Солнца.
Та сторона Земли, которая находится на рассвете, в результате осевого вращения Земли приближается к Солнцу со скоростью 1600 км/ч, а та сторона Земли которая находится на закате, отдаляется от Солнца со скоростью 1600 км/ч. благодаря чему сила Кориолиса Солнца растягивает Землю вдоль орбиты Земли, и как следствие повышается геологическая активность планет и спутников. (Вращающиеся планеты нагреваются, аналогично спущенному колесу автомобиля).
Высокую геологическую активность спутника Юпитера Ио можно объяснить тем, что осевая и орбитальная скорость Ио в 15 раз больше чем у Луны.
Орбитальная скорость Ио составляет 17 км/с а орбитальная скорость Луны 1 км/сек. Осевая скорость Ио составляет 1 оборот за 42 час а осевая скорость Луны 1 оборот в месяц.
Растояние от Юпитера до Ио, температура поверхности и диаметр Ио такие же как и у Луны.
Геологически активными также являются Земля, Юпитер, Церера, Энцелада и др.
Геологическая активность Венеры и Меркурия из-за медленного вращения крайне низкая.
Если Ио приблизится к Юпитеру, то увеличится осевая и орбитальная скорость Ио, благодаря чему сила Кориолиса Солнца может разорвать Ио на многочисленные кусочки, которые затем расположатся вдоль орбиты Ио, образуя кольцо.
Возможно Комета Шуме́йкеров — Ле́ви 9 была разорвана Солнечным эффектом Кориолиса, когда она в перигелии приблизилась к Юпитеру.
В момент разрыва кометы растояние от Юпитера до кометы, достигло около 40 000 км., а орбитальная скорость 60 км/с. http://www.sai.msu.su/ng/solar/comets/main_sl9.html
Возможно, что пояс астероидов образовался из планеты которая благодаря повышению осевой скорости, была разорвана силой Кориолиса Солнца.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Asteroid_belt
Коэфицент геологической активности планет зависит от диаметра, осевой и орбитальной скорости планет.
На видео показано, как сила Кориолиса Солнца растягивает Землю и орбиту Луны вдоль орбиты Земли. https://youtu.be/AjnA-5WFlgw?si=Ns0Opg18dlIUmRHU
"Стационарная модель Солнечной системы".
1. Солнечная система является автономным объектом Вселенной и не вращается вокруг центра галактики, а находится в пространстве, в неподвижном состоянии.
2. Солнечный свет, приближаясь к краю Солнечной системы под влиянием силы Кориолиса Солнца, отклоняется и начинает вращаться по периметру Солнечной системы, против вращения Солнца.
Далее Солнечный свет, остывая, замедляется и сворачивается в звезду, благодаря чему кинетическая энергия света трансформируется во вращение звезды. https://www.google.com/amp/s/spacegid.c ... a.html/amp
3. Затем звёзда, повинуясь силе Кориолиса Солнца по спирали, приближаются к Солнцу, трансформируясь в облако Оорта, Пояс Койпера, шаровые скопления, туманности, галактики, астероиды, протопланеты, планеты, спутники, которые через миллиарды лет вращаясь приближаются к Солнцу а затем взрываются аналогично Комете Шумейкеров — Леви 9. https://starwalk.space/ru/news/kuiper-belt
4. Радиус Солнечной системы зависит от скорости света и угловой скорости вращения Солнца. R ≈ c/ω
Скорость света ≈ 1 000 000 000 км/час.
Угловая скорость вращения Солнца ≈ 0,0105 рад/ч.
Радиус Солнечной системы ≈ 95 000 000 000 км.
Полагаю, если бы радиус Солнца составлял 95 000 000 000 км, то линейная скорость вращения Солнца была бы близкой к скорости света.
5. За пределы Солнечной системы солнечный свет не проникает, и увидеть Солнечную систему со стороны Вселенной будет невозможно.
6. Наше Солнце теряет из-за излучения света более 1 миллиарда тонн материи в год.
Полагаю, столько же материи падает на Солнце из космоса.
7. Планетой считается, объект в Солнечной системе, который Вращается вокруг Солнца, обладает атмосферой, суточным вращением и т.д. http://www.sai.msu.su/ng/solar/comets/main_sl9.html
8. Все механические процессы, которые происходят в атмосфере, происходят и в звёздном небе.
"Законы природы универсальны." Лао-цзы.
9. Гипотеза о том, что Луна образовалась из колец Земли, а Меркурий это бывший спутник Венеры, находится в рамках законов небесной механики.
10. В Солнечной системе всё запрограммировано и всё движется по строгим законам небесной механики, благодаря чему случайности и хаос в Солнечной системе не возможен.
11. Теория эволюции планет не должна противоречить и выходить за рамки законов небесной механики. http://www.ponjatija.ru/node/938
Утверждение о том, что Солнечная система вращается вокруг центра Галактики, не выдерживает критики.
Если бы Солнечная система вращалась вокруг центра Галактики, то Земля приближалась бы и отдалялась от центра Геалактики, и как следствие, орбита Земли благодаря «силе Кориолиса Солнца» была бы вытянутой вдоль орбиты Солнца. Аналогично лунной орбите.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Galactic_year https://en.m.wikipedia.org/wiki/Milky_Way
Но орбиты планет не вытянуты вдоль "орбиты Солнца", это означает, что Солнце не вращается вокруг центра галактики, а находится в пространстве, в неподвижном состоянии.
Причина образования элипса планет находится в задаче трёх тел, которая еще не решена, как и задача двух тел.
Утверждение, что элипс планет образуется благодаря возмущению планет, вызывает сомнение, т.к. Венера и Нептун движутся по круговой орбите. https://m.habr.com/ru/post/411567
Объекты Солнечной системы не могут бесконечно вращатся вокруг многочисленных центров.
Законы небесной механики не всемогущи и они ограничены задачей трех тел. Вокруг Солнца вращается Земля, вокруг Земли вращается Луна, а вокруг Луны ничего не вращается.
Ни один естественный спутник планет не обладает постоянным или временным спутником, т.к. это будет уже задачей четырех тел, что противоречит законам бытия.
В природе не бывает взаимосвязи без симбиоза, и в центре галактики Солнечная система не нуждается.
И самый главный вопрос, почему спутники планет не обладают спутниками, а астероиды обладают спутниками, не смотря на то, что астероиды намного меньше спутников планет. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Minor-planet_moon
Два спутника Сатурна, Янус и Эпиметей, движутся по одной и той же орбите и каждые четыре года обгоняют друг друга.
Если бы эти два спутника вращались вокруг Солнца, то Янус захватил бы Эпиметей. https://elementy.ru/kartinka_dnya/430/T ... i_Epimetey
Все познаётся в сравнении!!!
Механизм вращения циклонов, антициклонов, круговоротов и Галактик, один и тот же. Это можно проверить, сравнив эти две картинки.
https://images.app.goo.gl/1QaUggrb6N1qQ3xF8
Считается, что Галактика представляет собой единый медленно вращающийся "монолит", который не подчиняется закону всемирного тяготения, т.к. все звезда в Галактиках вращаются с одинаковыми угловыми скоростями (как крышка от бензобака).
А в Солнечной системе - чем дальше от Солнца находится планета, тем меньше орбитальная скорость планеты. Пока Нептун совершает один оборот вокруг Солнца, Меркурий совершает более 500 оборотов.
Орбитальная скорость Меркурия составляет 50 км/сек, а Нептуна 5 км/сек. https://life.ru/p/907112
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что в центре галактики находится глаз бури, а не черная дыра и тёмная материя. https://www.vokrugsveta.ru/article/335954/ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Galaxy_rotation_curve
Черные дыры покидают свои Галактики. https://news.rambler.ru/scitech/4393856 ... galaktiki/ https://youtu.be/pnbJEg9r1o8
Астрономы случайно обнаружили странную звезду убегающую из Млечного Пути. https://youtu.be/f_w6JprsXK8?si=GWf_ofp2vdD8sdOR
Черная дыра породила уникальную разновидность планет. https://m.lenta.ru/news/2020/04/27/hole/amp
Собственное движение звёзд. https://spacegid.com/zvezda-barnarda.html
Регенерация циклонов. https://studfile.net/preview/5851639/page:4/
Нобелевский лауреат Джеймс Пиблс: «Не стоит забывать, что теория Большого взрыва — лишь красивое предположение»
Нет ответов и на следующие вопросы:
1. В Солнечной системе все восемь планет вращаются вокруг Солнца в одной плоскости.
а) А звёзда, вращаясь вокруг ядра галактики, образуют десятки плоскостей.
б) Какая сила участвует в формировании линзовидной формы Галактики?
в) В рамках законов небесной механики звёзда должны вращаться вокруг ядра галактики только в одной плоскости, аналогично планетам солнечной системы.
2. Утверждение, что шаровые звёздные скопления являются спутниками Галактик и обращаются по сильно вытянутым орбитам со скоростью ≈ 200 км/сек, также выходит за рамки небесной механики. https://images.app.goo.gl/7HbHogMoCKWPswX18
а) Если бы шаровые звёздные скопления вращались вокруг Галактики, то шаровые звёздные скопления имели бы форму диска. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Galaxy
б) Смогут ли Сатурн и его спутники вращаться вокруг Солнца в виде шарового скопления?
3. В шаровых звёздных скоплениях отсутствует орбитальное вращение звёзд.
а) Тогда какие силы формируют шаровое скопление звёзд?
4. Если шаровые звёздные скопления являются спутниками Галактик, то шаровые звёздные скопления как и все спутники планет должны обладать всеми атребутами спутников: ось вращения, либрация, и.т.д. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Globular_cluster
Теория Большого взрыва родилась из наблюдения, что другие галактики удаляются от нашей с огромной скоростью во всех направлениях, и опираясь на эту гипотезу была написана гипотеза Большого взрыва.
https://bigenc.ru/c/teoriia-bol-shogo-vzryva-217844
1. Благодаря каким силам собирается и взрывается Вселенная. Без ответа на этот вопрос гипотеза Большого взрыва не имеет права на существование .
2. После Большого взрыва, Галактики получив фантастическую кинетическую энергию должны двигаться прямолинейно и вечно.
3. Центром Солнечной системы является Солнце, и роль Солнца для Солнечной системы имеет жизненно важное значение, а какую роль для Вселенной играет центр Вселенной, что там находится и что происходит?
4. В каком состоянии находились законы небесной механики до взрыва, в момент взрыва, и после взрыва, как и когда они возникли?
5. Удаляясь от центра Вселенной галактики начали вращаться вокруг собственного центра, какая сила вращает галактики и откуда взялась эта сила?
6. После расширения Вселенная обратно сжиматься и Галактики с огромной скоростью устремляются к центру Вселенной.
7. По какой причине галактики перестали разбегаться и начали собираться.
8. Какая сила притягивает галактики к центру Вселенной, если это гравитационная сила, то как она возникает?
9. Сколько энергии выделяется при столкновении галактики с центром Вселенной. https://bigenc.ru/c/singuliarnost-prost ... eni-867893
Продолжение: Астрономический форум "AstroTalk". https://astrotalk.ru/viewforum.php?f=5
Форум Академгородка Новосибирск. Наука. https://forum.academ.club/index.php?showtopic=1235578
Сообщество Российских учёных. https://vk.com/rosuch
Сила Кориолиса возникает, когда объект приближается или отдаляется от оси Земли.
В то же время, когда объект, который движется по Земле или вокруг Земли, приближается или отдаляется от оси Солнца, возникает сила Кориолиса Солнца.
Отклоняющая сила Кориолиса Солнца, из-за осевого и орбитального вращения Земли, несколько сложнее.
Течение реки Волга постоянно прижимается к западному берегу реки силой Кориолиса Земли, а сила Кориолиса Солнца из-за осевого и орбитального вращения Земли отклоняет течение реки Волга то на западный берег то на восточный два раза в сутки.
По этой причине в морях и океанах образуются извилистые течения.
Сказанное можно легко проверить, вращая глобус вокруг оси и орбите, обвитый вдоль экватора и меридиана полиэтиленовым шлангом, в котором движется жидкость. http://astrogalaxy1.narod.ru/astro016.html
Сила Кориолиса Солнца участвует в формировании эллипса Луны.
Когда Луна, вращаясь вокруг Земли, в последней четверти приближается к Солнцу со скоростью 1 км/сек, а в первой четверти отдаляется от Солнца со скоростью 1 км/сек, сила Кориолиса Солнца слегка растягивает орбиту Луны вдоль орбиты Земли, благодаря чему формируется эллиптическая орбита Луны.
Когда Луна находится в фазе новолуния и полнолуния, сила Кориолиса Солнца не влияет на орбиту Луны, т.к. в этих фазах Луна не приближается и не отдаляется от Солнца. https://images.app.goo.gl/wmqRKPc9jzScCrB16
Эксцентриситет орбиты Луны можно вычислить по следующей формуле.
E = Vz/Vl = 0,0411/0,55 = 0,0747
Где Vz - Орбитальная скорость Земли - 0,0411 градус/час.
Vl - Орбитальная скорость Луны - 0,55 градус/час.
Эксцентриситет орбиты Луны можно вычислить и по следующей формуле.
E = (Vz/Sz) / (Vl/Sl) = 0,00071 /0,0095 = 0,0747
Где Vz - Орбитальная скорость Земли - 107218 км/час.
Sz - Расстояние от Солнца до Земли - 150 000 000 км.
Где Vl - Орбитальная скорость Луны - 3683 км/час.
Sl - Расстояние от Земли до Луны 384 000 км.
Также, эксцентриситет орбиты Луны можно определить по следующей формуле.
E = Vl/Vz = 27,3/365,2 = 0,0747
Где Vl - Орбитальная угловая скорость Луны.
Vz - Орбитальная угловая скорость Земли.
Разделив орбитальную скорость Луны на эксцентриситет орбиты Луны можно вычислить орбитальную скорость Земли.
Эксцентриситет орбиты Луны полученный с помощью радара составляет 0,026 - 0,077.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B% ... 0%BD%D0%B0
Утверждение о том, что орбита Луны вращается и совершает один оборот за 8,8 лет не соответствует реальной действительности, т,к. сила Кориолиса Солнца постоянно растягивает орбиту Луны вдоль орбиты Земли.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Apsidal_precession
Опираясь на факт приближения и отдаления Луны от Солнца, можно сконструировать безопорный движитель. https://youtu.be/4_M-fBv5Xmc https://youtu.be/um5nS-vA9is
Причиной геологической активности планет также является сила Кориолиса Солнца.
Та сторона Земли, которая находится на рассвете, в результате осевого вращения Земли приближается к Солнцу со скоростью 1600 км/ч, а та сторона Земли которая находится на закате, отдаляется от Солнца со скоростью 1600 км/ч. благодаря чему сила Кориолиса Солнца растягивает Землю вдоль орбиты Земли, и как следствие повышается геологическая активность планет и спутников. (Вращающиеся планеты нагреваются, аналогично спущенному колесу автомобиля).
Высокую геологическую активность спутника Юпитера Ио можно объяснить тем, что осевая и орбитальная скорость Ио в 15 раз больше чем у Луны.
Орбитальная скорость Ио составляет 17 км/с а орбитальная скорость Луны 1 км/сек. Осевая скорость Ио составляет 1 оборот за 42 час а осевая скорость Луны 1 оборот в месяц.
Растояние от Юпитера до Ио, температура поверхности и диаметр Ио такие же как и у Луны.
Геологически активными также являются Земля, Юпитер, Церера, Энцелада и др.
Геологическая активность Венеры и Меркурия из-за медленного вращения крайне низкая.
Если Ио приблизится к Юпитеру, то увеличится осевая и орбитальная скорость Ио, благодаря чему сила Кориолиса Солнца может разорвать Ио на многочисленные кусочки, которые затем расположатся вдоль орбиты Ио, образуя кольцо.
Возможно Комета Шуме́йкеров — Ле́ви 9 была разорвана Солнечным эффектом Кориолиса, когда она в перигелии приблизилась к Юпитеру.
В момент разрыва кометы растояние от Юпитера до кометы, достигло около 40 000 км., а орбитальная скорость 60 км/с. http://www.sai.msu.su/ng/solar/comets/main_sl9.html
Возможно, что пояс астероидов образовался из планеты которая благодаря повышению осевой скорости, была разорвана силой Кориолиса Солнца.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Asteroid_belt
Коэфицент геологической активности планет зависит от диаметра, осевой и орбитальной скорости планет.
На видео показано, как сила Кориолиса Солнца растягивает Землю и орбиту Луны вдоль орбиты Земли. https://youtu.be/AjnA-5WFlgw?si=Ns0Opg18dlIUmRHU
"Стационарная модель Солнечной системы".
1. Солнечная система является автономным объектом Вселенной и не вращается вокруг центра галактики, а находится в пространстве, в неподвижном состоянии.
2. Солнечный свет, приближаясь к краю Солнечной системы под влиянием силы Кориолиса Солнца, отклоняется и начинает вращаться по периметру Солнечной системы, против вращения Солнца.
Далее Солнечный свет, остывая, замедляется и сворачивается в звезду, благодаря чему кинетическая энергия света трансформируется во вращение звезды. https://www.google.com/amp/s/spacegid.c ... a.html/amp
3. Затем звёзда, повинуясь силе Кориолиса Солнца по спирали, приближаются к Солнцу, трансформируясь в облако Оорта, Пояс Койпера, шаровые скопления, туманности, галактики, астероиды, протопланеты, планеты, спутники, которые через миллиарды лет вращаясь приближаются к Солнцу а затем взрываются аналогично Комете Шумейкеров — Леви 9. https://starwalk.space/ru/news/kuiper-belt
4. Радиус Солнечной системы зависит от скорости света и угловой скорости вращения Солнца. R ≈ c/ω
Скорость света ≈ 1 000 000 000 км/час.
Угловая скорость вращения Солнца ≈ 0,0105 рад/ч.
Радиус Солнечной системы ≈ 95 000 000 000 км.
Полагаю, если бы радиус Солнца составлял 95 000 000 000 км, то линейная скорость вращения Солнца была бы близкой к скорости света.
5. За пределы Солнечной системы солнечный свет не проникает, и увидеть Солнечную систему со стороны Вселенной будет невозможно.
6. Наше Солнце теряет из-за излучения света более 1 миллиарда тонн материи в год.
Полагаю, столько же материи падает на Солнце из космоса.
7. Планетой считается, объект в Солнечной системе, который Вращается вокруг Солнца, обладает атмосферой, суточным вращением и т.д. http://www.sai.msu.su/ng/solar/comets/main_sl9.html
8. Все механические процессы, которые происходят в атмосфере, происходят и в звёздном небе.
"Законы природы универсальны." Лао-цзы.
9. Гипотеза о том, что Луна образовалась из колец Земли, а Меркурий это бывший спутник Венеры, находится в рамках законов небесной механики.
10. В Солнечной системе всё запрограммировано и всё движется по строгим законам небесной механики, благодаря чему случайности и хаос в Солнечной системе не возможен.
11. Теория эволюции планет не должна противоречить и выходить за рамки законов небесной механики. http://www.ponjatija.ru/node/938
Утверждение о том, что Солнечная система вращается вокруг центра Галактики, не выдерживает критики.
Если бы Солнечная система вращалась вокруг центра Галактики, то Земля приближалась бы и отдалялась от центра Геалактики, и как следствие, орбита Земли благодаря «силе Кориолиса Солнца» была бы вытянутой вдоль орбиты Солнца. Аналогично лунной орбите.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Galactic_year https://en.m.wikipedia.org/wiki/Milky_Way
Но орбиты планет не вытянуты вдоль "орбиты Солнца", это означает, что Солнце не вращается вокруг центра галактики, а находится в пространстве, в неподвижном состоянии.
Причина образования элипса планет находится в задаче трёх тел, которая еще не решена, как и задача двух тел.
Утверждение, что элипс планет образуется благодаря возмущению планет, вызывает сомнение, т.к. Венера и Нептун движутся по круговой орбите. https://m.habr.com/ru/post/411567
Объекты Солнечной системы не могут бесконечно вращатся вокруг многочисленных центров.
Законы небесной механики не всемогущи и они ограничены задачей трех тел. Вокруг Солнца вращается Земля, вокруг Земли вращается Луна, а вокруг Луны ничего не вращается.
Ни один естественный спутник планет не обладает постоянным или временным спутником, т.к. это будет уже задачей четырех тел, что противоречит законам бытия.
В природе не бывает взаимосвязи без симбиоза, и в центре галактики Солнечная система не нуждается.
И самый главный вопрос, почему спутники планет не обладают спутниками, а астероиды обладают спутниками, не смотря на то, что астероиды намного меньше спутников планет. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Minor-planet_moon
Два спутника Сатурна, Янус и Эпиметей, движутся по одной и той же орбите и каждые четыре года обгоняют друг друга.
Если бы эти два спутника вращались вокруг Солнца, то Янус захватил бы Эпиметей. https://elementy.ru/kartinka_dnya/430/T ... i_Epimetey
Все познаётся в сравнении!!!
Механизм вращения циклонов, антициклонов, круговоротов и Галактик, один и тот же. Это можно проверить, сравнив эти две картинки.
https://images.app.goo.gl/1QaUggrb6N1qQ3xF8
Считается, что Галактика представляет собой единый медленно вращающийся "монолит", который не подчиняется закону всемирного тяготения, т.к. все звезда в Галактиках вращаются с одинаковыми угловыми скоростями (как крышка от бензобака).
А в Солнечной системе - чем дальше от Солнца находится планета, тем меньше орбитальная скорость планеты. Пока Нептун совершает один оборот вокруг Солнца, Меркурий совершает более 500 оборотов.
Орбитальная скорость Меркурия составляет 50 км/сек, а Нептуна 5 км/сек. https://life.ru/p/907112
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что в центре галактики находится глаз бури, а не черная дыра и тёмная материя. https://www.vokrugsveta.ru/article/335954/ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Galaxy_rotation_curve
Черные дыры покидают свои Галактики. https://news.rambler.ru/scitech/4393856 ... galaktiki/ https://youtu.be/pnbJEg9r1o8
Астрономы случайно обнаружили странную звезду убегающую из Млечного Пути. https://youtu.be/f_w6JprsXK8?si=GWf_ofp2vdD8sdOR
Черная дыра породила уникальную разновидность планет. https://m.lenta.ru/news/2020/04/27/hole/amp
Собственное движение звёзд. https://spacegid.com/zvezda-barnarda.html
Регенерация циклонов. https://studfile.net/preview/5851639/page:4/
Нобелевский лауреат Джеймс Пиблс: «Не стоит забывать, что теория Большого взрыва — лишь красивое предположение»
Нет ответов и на следующие вопросы:
1. В Солнечной системе все восемь планет вращаются вокруг Солнца в одной плоскости.
а) А звёзда, вращаясь вокруг ядра галактики, образуют десятки плоскостей.
б) Какая сила участвует в формировании линзовидной формы Галактики?
в) В рамках законов небесной механики звёзда должны вращаться вокруг ядра галактики только в одной плоскости, аналогично планетам солнечной системы.
2. Утверждение, что шаровые звёздные скопления являются спутниками Галактик и обращаются по сильно вытянутым орбитам со скоростью ≈ 200 км/сек, также выходит за рамки небесной механики. https://images.app.goo.gl/7HbHogMoCKWPswX18
а) Если бы шаровые звёздные скопления вращались вокруг Галактики, то шаровые звёздные скопления имели бы форму диска. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Galaxy
б) Смогут ли Сатурн и его спутники вращаться вокруг Солнца в виде шарового скопления?
3. В шаровых звёздных скоплениях отсутствует орбитальное вращение звёзд.
а) Тогда какие силы формируют шаровое скопление звёзд?
4. Если шаровые звёздные скопления являются спутниками Галактик, то шаровые звёздные скопления как и все спутники планет должны обладать всеми атребутами спутников: ось вращения, либрация, и.т.д. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Globular_cluster
Теория Большого взрыва родилась из наблюдения, что другие галактики удаляются от нашей с огромной скоростью во всех направлениях, и опираясь на эту гипотезу была написана гипотеза Большого взрыва.
https://bigenc.ru/c/teoriia-bol-shogo-vzryva-217844
1. Благодаря каким силам собирается и взрывается Вселенная. Без ответа на этот вопрос гипотеза Большого взрыва не имеет права на существование .
2. После Большого взрыва, Галактики получив фантастическую кинетическую энергию должны двигаться прямолинейно и вечно.
3. Центром Солнечной системы является Солнце, и роль Солнца для Солнечной системы имеет жизненно важное значение, а какую роль для Вселенной играет центр Вселенной, что там находится и что происходит?
4. В каком состоянии находились законы небесной механики до взрыва, в момент взрыва, и после взрыва, как и когда они возникли?
5. Удаляясь от центра Вселенной галактики начали вращаться вокруг собственного центра, какая сила вращает галактики и откуда взялась эта сила?
6. После расширения Вселенная обратно сжиматься и Галактики с огромной скоростью устремляются к центру Вселенной.
7. По какой причине галактики перестали разбегаться и начали собираться.
8. Какая сила притягивает галактики к центру Вселенной, если это гравитационная сила, то как она возникает?
9. Сколько энергии выделяется при столкновении галактики с центром Вселенной. https://bigenc.ru/c/singuliarnost-prost ... eni-867893
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Если лошадь сдохла, слезь
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