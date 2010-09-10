Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 10 сообщений • Страница 1 из 1

Cumadin Гость RZN.info Сообщения: 77 Зарегистрирован: 01 сен 2015, 22:58 Откуда: Россия Сила Кориолиса на Земле и в Солнечной системе Цитата Сообщение Cumadin » 03 окт 2023, 01:47

Сообщество Российских учёных.



Сила Кориолиса возникает, когда объект приближается или отдаляется от оси Земли.

В то же время, когда объект, который движется по Земле или вокруг Земли, приближается или отдаляется от оси Солнца, возникает сила Кориолиса Солнца.

Отклоняющая сила Кориолиса Солнца, из-за осевого и орбитального вращения Земли, несколько сложнее.

Течение реки Волга постоянно прижимается к западному берегу реки силой Кориолиса Земли, а сила Кориолиса Солнца из-за осевого и орбитального вращения Земли отклоняет течение реки Волга то на западный берег то на восточный два раза в сутки.

По этой причине в морях и океанах образуются извилистые течения.

Сказанное можно легко проверить, вращая глобус вокруг оси и орбите, обвитый вдоль экватора и меридиана полиэтиленовым шлангом, в котором движется жидкость.



Сила Кориолиса Солнца участвует в формировании эллипса Луны.

Когда Луна, вращаясь вокруг Земли, в последней четверти приближается к Солнцу со скоростью 1 км/сек, а в первой четверти отдаляется от Солнца со скоростью 1 км/сек, сила Кориолиса Солнца слегка растягивает орбиту Луны вдоль орбиты Земли, благодаря чему формируется эллиптическая орбита Луны.

Когда Луна находится в фазе новолуния и полнолуния, сила Кориолиса Солнца не влияет на орбиту Луны, т.к. в этих фазах Луна не приближается и не отдаляется от Солнца.

Эксцентриситет орбиты Луны можно вычислить по следующей формуле.

E = Vz/Vl = 0,0411/0,55 = 0,0747

Где Vz - Орбитальная скорость Земли - 0,0411 градус/час.

Vl - Орбитальная скорость Луны - 0,55 градус/час.

Эксцентриситет орбиты Луны можно вычислить и по следующей формуле.

E = (Vz/Sz) / (Vl/Sl) = 0,00071 /0,0095 = 0,0747

Где Vz - Орбитальная скорость Земли - 107218 км/час.

Sz - Расстояние от Солнца до Земли - 150 000 000 км.

Где Vl - Орбитальная скорость Луны - 3683 км/час.

Sl - Расстояние от Земли до Луны 384 000 км.

Также, эксцентриситет орбиты Луны можно определить по следующей формуле.

E = Vl/Vz = 27,3/365,2 = 0,0747

Где Vl - Орбитальная угловая скорость Луны.

Vz - Орбитальная угловая скорость Земли.

Разделив орбитальную скорость Луны на эксцентриситет орбиты Луны можно вычислить орбитальную скорость Земли.

Эксцентриситет орбиты Луны полученный с помощью радара составляет 0,026 - 0,077.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B% ... 0%BD%D0%B0

Утверждение о том, что орбита Луны вращается и совершает один оборот за 8,8 лет не соответствует реальной действительности, т,к. сила Кориолиса Солнца постоянно растягивает орбиту Луны вдоль орбиты Земли.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Apsidal_precession

Опираясь на факт приближения и отдаления Луны от Солнца, можно сконструировать безопорный движитель. https://youtu.be/um5nS-vA9is



Причиной геологической активности планет также является сила Кориолиса Солнца.

Та сторона Земли, которая находится на рассвете, в результате осевого вращения Земли приближается к Солнцу со скоростью 1600 км/ч, а та сторона Земли которая находится на закате, отдаляется от Солнца со скоростью 1600 км/ч. благодаря чему сила Кориолиса Солнца растягивает Землю вдоль орбиты Земли, и как следствие повышается геологическая активность планет и спутников. (Вращающиеся планеты нагреваются, аналогично спущенному колесу автомобиля).

Высокую геологическую активность спутника Юпитера Ио можно объяснить тем, что осевая и орбитальная скорость Ио в 15 раз больше чем у Луны.

Орбитальная скорость Ио составляет 17 км/с а орбитальная скорость Луны 1 км/сек. Осевая скорость Ио составляет 1 оборот за 42 час а осевая скорость Луны 1 оборот в месяц.

Растояние от Юпитера до Ио, температура поверхности и диаметр Ио такие же как и у Луны.

Геологически активными также являются Земля, Юпитер, Церера, Энцелада и др.

Геологическая активность Венеры и Меркурия из-за медленного вращения крайне низкая.

Если Ио приблизится к Юпитеру, то увеличится осевая и орбитальная скорость Ио, благодаря чему сила Кориолиса Солнца может разорвать Ио на многочисленные кусочки, которые затем расположатся вдоль орбиты Ио, образуя кольцо.

Возможно Комета Шуме́йкеров — Ле́ви 9 была разорвана Солнечным эффектом Кориолиса, когда она в перигелии приблизилась к Юпитеру.

В момент разрыва кометы растояние от Юпитера до кометы, достигло около 40 000 км., а орбитальная скорость 60 км/с.

Возможно, что пояс астероидов образовался из планеты которая благодаря повышению осевой скорости, была разорвана силой Кориолиса Солнца.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Asteroid_belt

Коэфицент геологической активности планет зависит от диаметра, осевой и орбитальной скорости планет.

На видео показано, как сила Кориолиса Солнца растягивает Землю и орбиту Луны вдоль орбиты Земли.



"Стационарная модель Солнечной системы".

1. Солнечная система является автономным объектом Вселенной и не вращается вокруг центра галактики, а находится в пространстве, в неподвижном состоянии.

2. Солнечный свет, приближаясь к краю Солнечной системы под влиянием силы Кориолиса Солнца, отклоняется и начинает вращаться по периметру Солнечной системы, против вращения Солнца.

Далее Солнечный свет, остывая, замедляется и сворачивается в звезду, благодаря чему кинетическая энергия света трансформируется во вращение звезды.

3. Затем звёзда, повинуясь силе Кориолиса Солнца по спирали, приближаются к Солнцу, трансформируясь в облако Оорта, Пояс Койпера, шаровые скопления, туманности, галактики, астероиды, протопланеты, планеты, спутники, которые через миллиарды лет вращаясь приближаются к Солнцу а затем взрываются аналогично Комете Шумейкеров — Леви 9.

4. Радиус Солнечной системы зависит от скорости света и угловой скорости вращения Солнца. R ≈ c/ω

Скорость света ≈ 1 000 000 000 км/час.

Угловая скорость вращения Солнца ≈ 0,0105 рад/ч.

Радиус Солнечной системы ≈ 95 000 000 000 км.

Полагаю, если бы радиус Солнца составлял 95 000 000 000 км, то линейная скорость вращения Солнца была бы близкой к скорости света.

5. За пределы Солнечной системы солнечный свет не проникает, и увидеть Солнечную систему со стороны Вселенной будет невозможно.

6. Наше Солнце теряет из-за излучения света более 1 миллиарда тонн материи в год.

Полагаю, столько же материи падает на Солнце из космоса.

7. Планетой считается, объект в Солнечной системе, который Вращается вокруг Солнца, обладает атмосферой, суточным вращением и т.д.

8. Все механические процессы, которые происходят в атмосфере, происходят и в звёздном небе.

"Законы природы универсальны." Лао-цзы.

9. Гипотеза о том, что Луна образовалась из колец Земли, а Меркурий это бывший спутник Венеры, находится в рамках законов небесной механики.

10. В Солнечной системе всё запрограммировано и всё движется по строгим законам небесной механики, благодаря чему случайности и хаос в Солнечной системе не возможен.

11. Теория эволюции планет не должна противоречить и выходить за рамки законов небесной механики.



Утверждение о том, что Солнечная система вращается вокруг центра Галактики, не выдерживает критики.

Если бы Солнечная система вращалась вокруг центра Галактики, то Земля приближалась бы и отдалялась от центра Геалактики, и как следствие, орбита Земли благодаря «силе Кориолиса Солнца» была бы вытянутой вдоль орбиты Солнца. Аналогично лунной орбите.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Galactic_year https://en.m.wikipedia.org/wiki/Milky_Way

Но орбиты планет не вытянуты вдоль "орбиты Солнца", это означает, что Солнце не вращается вокруг центра галактики, а находится в пространстве, в неподвижном состоянии.

Причина образования элипса планет находится в задаче трёх тел, которая еще не решена, как и задача двух тел.

Утверждение, что элипс планет образуется благодаря возмущению планет, вызывает сомнение, т.к. Венера и Нептун движутся по круговой орбите.

Объекты Солнечной системы не могут бесконечно вращатся вокруг многочисленных центров.

Законы небесной механики не всемогущи и они ограничены задачей трех тел. Вокруг Солнца вращается Земля, вокруг Земли вращается Луна, а вокруг Луны ничего не вращается.

Ни один естественный спутник планет не обладает постоянным или временным спутником, т.к. это будет уже задачей четырех тел, что противоречит законам бытия.

В природе не бывает взаимосвязи без симбиоза, и в центре галактики Солнечная система не нуждается.

И самый главный вопрос, почему спутники планет не обладают спутниками, а астероиды обладают спутниками, не смотря на то, что астероиды намного меньше спутников планет.

Два спутника Сатурна, Янус и Эпиметей, движутся по одной и той же орбите и каждые четыре года обгоняют друг друга.

Если бы эти два спутника вращались вокруг Солнца, то Янус захватил бы Эпиметей.



Все познаётся в сравнении!!!

Механизм вращения циклонов, антициклонов, круговоротов и Галактик, один и тот же. Это можно проверить, сравнив эти две картинки.

https://images.app.goo.gl/1QaUggrb6N1qQ3xF8

Считается, что Галактика представляет собой единый медленно вращающийся "монолит", который не подчиняется закону всемирного тяготения, т.к. все звезда в Галактиках вращаются с одинаковыми угловыми скоростями (как крышка от бензобака).

А в Солнечной системе - чем дальше от Солнца находится планета, тем меньше орбитальная скорость планеты. Пока Нептун совершает один оборот вокруг Солнца, Меркурий совершает более 500 оборотов.

Орбитальная скорость Меркурия составляет 50 км/сек, а Нептуна 5 км/сек.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что в центре галактики находится глаз бури, а не черная дыра и тёмная материя. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Galaxy_rotation_curve

Черные дыры покидают свои Галактики.

Астрономы случайно обнаружили странную звезду убегающую из Млечного Пути.

Черная дыра породила уникальную разновидность планет.

Собственное движение звёзд.

Регенерация циклонов.

Нобелевский лауреат Джеймс Пиблс: «Не стоит забывать, что теория Большого взрыва — лишь красивое предположение»



Нет ответов и на следующие вопросы:

1. В Солнечной системе все восемь планет вращаются вокруг Солнца в одной плоскости.

а) А звёзда, вращаясь вокруг ядра галактики, образуют десятки плоскостей.

б) Какая сила участвует в формировании линзовидной формы Галактики?

в) В рамках законов небесной механики звёзда должны вращаться вокруг ядра галактики только в одной плоскости, аналогично планетам солнечной системы.

2. Утверждение, что шаровые звёздные скопления являются спутниками Галактик и обращаются по сильно вытянутым орбитам со скоростью ≈ 200 км/сек, также выходит за рамки небесной механики.

а) Если бы шаровые звёздные скопления вращались вокруг Галактики, то шаровые звёздные скопления имели бы форму диска.

б) Смогут ли Сатурн и его спутники вращаться вокруг Солнца в виде шарового скопления?

3. В шаровых звёздных скоплениях отсутствует орбитальное вращение звёзд.

а) Тогда какие силы формируют шаровое скопление звёзд?

4. Если шаровые звёздные скопления являются спутниками Галактик, то шаровые звёздные скопления как и все спутники планет должны обладать всеми атребутами спутников: ось вращения, либрация, и.т.д.



Теория Большого взрыва родилась из наблюдения, что другие галактики удаляются от нашей с огромной скоростью во всех направлениях, и опираясь на эту гипотезу была написана гипотеза Большого взрыва.

https://bigenc.ru/c/teoriia-bol-shogo-vzryva-217844

1. Благодаря каким силам собирается и взрывается Вселенная. Без ответа на этот вопрос гипотеза Большого взрыва не имеет права на существование .

2. После Большого взрыва, Галактики получив фантастическую кинетическую энергию должны двигаться прямолинейно и вечно.

3. Центром Солнечной системы является Солнце, и роль Солнца для Солнечной системы имеет жизненно важное значение, а какую роль для Вселенной играет центр Вселенной, что там находится и что происходит?

4. В каком состоянии находились законы небесной механики до взрыва, в момент взрыва, и после взрыва, как и когда они возникли?

5. Удаляясь от центра Вселенной галактики начали вращаться вокруг собственного центра, какая сила вращает галактики и откуда взялась эта сила?

6. После расширения Вселенная обратно сжиматься и Галактики с огромной скоростью устремляются к центру Вселенной.

7. По какой причине галактики перестали разбегаться и начали собираться.

8. Какая сила притягивает галактики к центру Вселенной, если это гравитационная сила, то как она возникает?

9. Сколько энергии выделяется при столкновении галактики с центром Вселенной.



Продолжение: Астрономический форум "AstroTalk".

Форум Академгородка Новосибирск. Наука. Сила Кориолиса на Земле и в Солнечной системе.Сообщество Российских учёных. https://vk.com/rosuch Сила Кориолиса возникает, когда объект приближается или отдаляется от оси Земли.В то же время, когда объект, который движется по Земле или вокруг Земли, приближается или отдаляется от оси Солнца, возникает сила Кориолиса Солнца.Отклоняющая сила Кориолиса Солнца, из-за осевого и орбитального вращения Земли, несколько сложнее.Течение реки Волга постоянно прижимается к западному берегу реки силой Кориолиса Земли, а сила Кориолиса Солнца из-за осевого и орбитального вращения Земли отклоняет течение реки Волга то на западный берег то на восточный два раза в сутки.По этой причине в морях и океанах образуются извилистые течения.Сказанное можно легко проверить, вращая глобус вокруг оси и орбите, обвитый вдоль экватора и меридиана полиэтиленовым шлангом, в котором движется жидкость. http://astrogalaxy1.narod.ru/astro016.html Сила Кориолиса Солнца участвует в формировании эллипса Луны.Когда Луна, вращаясь вокруг Земли, в последней четверти приближается к Солнцу со скоростью 1 км/сек, а в первой четверти отдаляется от Солнца со скоростью 1 км/сек, сила Кориолиса Солнца слегка растягивает орбиту Луны вдоль орбиты Земли, благодаря чему формируется эллиптическая орбита Луны.Когда Луна находится в фазе новолуния и полнолуния, сила Кориолиса Солнца не влияет на орбиту Луны, т.к. в этих фазах Луна не приближается и не отдаляется от Солнца. https://images.app.goo.gl/wmqRKPc9jzScCrB16 Эксцентриситет орбиты Луны можно вычислить по следующей формуле.E = Vz/Vl = 0,0411/0,55 = 0,0747Где Vz - Орбитальная скорость Земли - 0,0411 градус/час.Vl - Орбитальная скорость Луны - 0,55 градус/час.Эксцентриситет орбиты Луны можно вычислить и по следующей формуле.E = (Vz/Sz) / (Vl/Sl) = 0,00071 /0,0095 = 0,0747Где Vz - Орбитальная скорость Земли - 107218 км/час.Sz - Расстояние от Солнца до Земли - 150 000 000 км.Где Vl - Орбитальная скорость Луны - 3683 км/час.Sl - Расстояние от Земли до Луны 384 000 км.Также, эксцентриситет орбиты Луны можно определить по следующей формуле.E = Vl/Vz = 27,3/365,2 = 0,0747Где Vl - Орбитальная угловая скорость Луны.Vz - Орбитальная угловая скорость Земли.Разделив орбитальную скорость Луны на эксцентриситет орбиты Луны можно вычислить орбитальную скорость Земли.Эксцентриситет орбиты Луны полученный с помощью радара составляет 0,026 - 0,077.Утверждение о том, что орбита Луны вращается и совершает один оборот за 8,8 лет не соответствует реальной действительности, т,к. сила Кориолиса Солнца постоянно растягивает орбиту Луны вдоль орбиты Земли.Опираясь на факт приближения и отдаления Луны от Солнца, можно сконструировать безопорный движитель. https://youtu.be/4_M-fBv5Xmc Причиной геологической активности планет также является сила Кориолиса Солнца.Та сторона Земли, которая находится на рассвете, в результате осевого вращения Земли приближается к Солнцу со скоростью 1600 км/ч, а та сторона Земли которая находится на закате, отдаляется от Солнца со скоростью 1600 км/ч. благодаря чему сила Кориолиса Солнца растягивает Землю вдоль орбиты Земли, и как следствие повышается геологическая активность планет и спутников. (Вращающиеся планеты нагреваются, аналогично спущенному колесу автомобиля).Высокую геологическую активность спутника Юпитера Ио можно объяснить тем, что осевая и орбитальная скорость Ио в 15 раз больше чем у Луны.Орбитальная скорость Ио составляет 17 км/с а орбитальная скорость Луны 1 км/сек. Осевая скорость Ио составляет 1 оборот за 42 час а осевая скорость Луны 1 оборот в месяц.Растояние от Юпитера до Ио, температура поверхности и диаметр Ио такие же как и у Луны.Геологически активными также являются Земля, Юпитер, Церера, Энцелада и др.Геологическая активность Венеры и Меркурия из-за медленного вращения крайне низкая.Если Ио приблизится к Юпитеру, то увеличится осевая и орбитальная скорость Ио, благодаря чему сила Кориолиса Солнца может разорвать Ио на многочисленные кусочки, которые затем расположатся вдоль орбиты Ио, образуя кольцо.Возможно Комета Шуме́йкеров — Ле́ви 9 была разорвана Солнечным эффектом Кориолиса, когда она в перигелии приблизилась к Юпитеру.В момент разрыва кометы растояние от Юпитера до кометы, достигло около 40 000 км., а орбитальная скорость 60 км/с. http://www.sai.msu.su/ng/solar/comets/main_sl9.html Возможно, что пояс астероидов образовался из планеты которая благодаря повышению осевой скорости, была разорвана силой Кориолиса Солнца.Коэфицент геологической активности планет зависит от диаметра, осевой и орбитальной скорости планет.На видео показано, как сила Кориолиса Солнца растягивает Землю и орбиту Луны вдоль орбиты Земли. https://youtu.be/AjnA-5WFlgw?si=Ns0Opg18dlIUmRHU "Стационарная модель Солнечной системы".1. Солнечная система является автономным объектом Вселенной и не вращается вокруг центра галактики, а находится в пространстве, в неподвижном состоянии.2. Солнечный свет, приближаясь к краю Солнечной системы под влиянием силы Кориолиса Солнца, отклоняется и начинает вращаться по периметру Солнечной системы, против вращения Солнца.Далее Солнечный свет, остывая, замедляется и сворачивается в звезду, благодаря чему кинетическая энергия света трансформируется во вращение звезды. https://www.google.com/amp/s/spacegid.c ... a.html/amp 3. Затем звёзда, повинуясь силе Кориолиса Солнца по спирали, приближаются к Солнцу, трансформируясь в облако Оорта, Пояс Койпера, шаровые скопления, туманности, галактики, астероиды, протопланеты, планеты, спутники, которые через миллиарды лет вращаясь приближаются к Солнцу а затем взрываются аналогично Комете Шумейкеров — Леви 9. https://starwalk.space/ru/news/kuiper-belt 4. Радиус Солнечной системы зависит от скорости света и угловой скорости вращения Солнца. R ≈ c/ωСкорость света ≈ 1 000 000 000 км/час.Угловая скорость вращения Солнца ≈ 0,0105 рад/ч.Радиус Солнечной системы ≈ 95 000 000 000 км.Полагаю, если бы радиус Солнца составлял 95 000 000 000 км, то линейная скорость вращения Солнца была бы близкой к скорости света.5. За пределы Солнечной системы солнечный свет не проникает, и увидеть Солнечную систему со стороны Вселенной будет невозможно.6. Наше Солнце теряет из-за излучения света более 1 миллиарда тонн материи в год.Полагаю, столько же материи падает на Солнце из космоса.7. Планетой считается, объект в Солнечной системе, который Вращается вокруг Солнца, обладает атмосферой, суточным вращением и т.д. http://www.sai.msu.su/ng/solar/comets/main_sl9.html 8. Все механические процессы, которые происходят в атмосфере, происходят и в звёздном небе."Законы природы универсальны." Лао-цзы.9. Гипотеза о том, что Луна образовалась из колец Земли, а Меркурий это бывший спутник Венеры, находится в рамках законов небесной механики.10. В Солнечной системе всё запрограммировано и всё движется по строгим законам небесной механики, благодаря чему случайности и хаос в Солнечной системе не возможен.11. Теория эволюции планет не должна противоречить и выходить за рамки законов небесной механики. http://www.ponjatija.ru/node/938 Утверждение о том, что Солнечная система вращается вокруг центра Галактики, не выдерживает критики.Если бы Солнечная система вращалась вокруг центра Галактики, то Земля приближалась бы и отдалялась от центра Геалактики, и как следствие, орбита Земли благодаря «силе Кориолиса Солнца» была бы вытянутой вдоль орбиты Солнца. Аналогично лунной орбите.Но орбиты планет не вытянуты вдоль "орбиты Солнца", это означает, что Солнце не вращается вокруг центра галактики, а находится в пространстве, в неподвижном состоянии.Причина образования элипса планет находится в задаче трёх тел, которая еще не решена, как и задача двух тел.Утверждение, что элипс планет образуется благодаря возмущению планет, вызывает сомнение, т.к. Венера и Нептун движутся по круговой орбите. https://m.habr.com/ru/post/411567 Объекты Солнечной системы не могут бесконечно вращатся вокруг многочисленных центров.Законы небесной механики не всемогущи и они ограничены задачей трех тел. Вокруг Солнца вращается Земля, вокруг Земли вращается Луна, а вокруг Луны ничего не вращается.Ни один естественный спутник планет не обладает постоянным или временным спутником, т.к. это будет уже задачей четырех тел, что противоречит законам бытия.В природе не бывает взаимосвязи без симбиоза, и в центре галактики Солнечная система не нуждается.И самый главный вопрос, почему спутники планет не обладают спутниками, а астероиды обладают спутниками, не смотря на то, что астероиды намного меньше спутников планет. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Minor-planet_moon Два спутника Сатурна, Янус и Эпиметей, движутся по одной и той же орбите и каждые четыре года обгоняют друг друга.Если бы эти два спутника вращались вокруг Солнца, то Янус захватил бы Эпиметей. https://elementy.ru/kartinka_dnya/430/T ... i_Epimetey Все познаётся в сравнении!!!Механизм вращения циклонов, антициклонов, круговоротов и Галактик, один и тот же. Это можно проверить, сравнив эти две картинки.Считается, что Галактика представляет собой единый медленно вращающийся "монолит", который не подчиняется закону всемирного тяготения, т.к. все звезда в Галактиках вращаются с одинаковыми угловыми скоростями (как крышка от бензобака).А в Солнечной системе - чем дальше от Солнца находится планета, тем меньше орбитальная скорость планеты. Пока Нептун совершает один оборот вокруг Солнца, Меркурий совершает более 500 оборотов.Орбитальная скорость Меркурия составляет 50 км/сек, а Нептуна 5 км/сек. https://life.ru/p/907112 Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что в центре галактики находится глаз бури, а не черная дыра и тёмная материя. https://www.vokrugsveta.ru/article/335954/ Черные дыры покидают свои Галактики. https://news.rambler.ru/scitech/4393856 ... galaktiki/ https://youtu.be/pnbJEg9r1o8Астрономы случайно обнаружили странную звезду убегающую из Млечного Пути. https://youtu.be/f_w6JprsXK8?si=GWf_ofp2vdD8sdOR Черная дыра породила уникальную разновидность планет. https://m.lenta.ru/news/2020/04/27/hole/amp Собственное движение звёзд. https://spacegid.com/zvezda-barnarda.html Регенерация циклонов. https://studfile.net/preview/5851639/page:4/ Нобелевский лауреат Джеймс Пиблс: «Не стоит забывать, что теория Большого взрыва — лишь красивое предположение»Нет ответов и на следующие вопросы:1. В Солнечной системе все восемь планет вращаются вокруг Солнца в одной плоскости.а) А звёзда, вращаясь вокруг ядра галактики, образуют десятки плоскостей.б) Какая сила участвует в формировании линзовидной формы Галактики?в) В рамках законов небесной механики звёзда должны вращаться вокруг ядра галактики только в одной плоскости, аналогично планетам солнечной системы.2. Утверждение, что шаровые звёздные скопления являются спутниками Галактик и обращаются по сильно вытянутым орбитам со скоростью ≈ 200 км/сек, также выходит за рамки небесной механики. https://images.app.goo.gl/7HbHogMoCKWPswX18 а) Если бы шаровые звёздные скопления вращались вокруг Галактики, то шаровые звёздные скопления имели бы форму диска. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Galaxy б) Смогут ли Сатурн и его спутники вращаться вокруг Солнца в виде шарового скопления?3. В шаровых звёздных скоплениях отсутствует орбитальное вращение звёзд.а) Тогда какие силы формируют шаровое скопление звёзд?4. Если шаровые звёздные скопления являются спутниками Галактик, то шаровые звёздные скопления как и все спутники планет должны обладать всеми атребутами спутников: ось вращения, либрация, и.т.д. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Globular_cluster Теория Большого взрыва родилась из наблюдения, что другие галактики удаляются от нашей с огромной скоростью во всех направлениях, и опираясь на эту гипотезу была написана гипотеза Большого взрыва.1. Благодаря каким силам собирается и взрывается Вселенная. Без ответа на этот вопрос гипотеза Большого взрыва не имеет права на существование .2. После Большого взрыва, Галактики получив фантастическую кинетическую энергию должны двигаться прямолинейно и вечно.3. Центром Солнечной системы является Солнце, и роль Солнца для Солнечной системы имеет жизненно важное значение, а какую роль для Вселенной играет центр Вселенной, что там находится и что происходит?4. В каком состоянии находились законы небесной механики до взрыва, в момент взрыва, и после взрыва, как и когда они возникли?5. Удаляясь от центра Вселенной галактики начали вращаться вокруг собственного центра, какая сила вращает галактики и откуда взялась эта сила?6. После расширения Вселенная обратно сжиматься и Галактики с огромной скоростью устремляются к центру Вселенной.7. По какой причине галактики перестали разбегаться и начали собираться.8. Какая сила притягивает галактики к центру Вселенной, если это гравитационная сила, то как она возникает?9. Сколько энергии выделяется при столкновении галактики с центром Вселенной. https://bigenc.ru/c/singuliarnost-prost ... eni-867893 Продолжение: Астрономический форум "AstroTalk". https://astrotalk.ru/viewforum.php?f=5 Форум Академгородка Новосибирск. Наука. https://forum.academ.club/index.php?showtopic=1235578 Если лошадь сдохла, слезь Вернуться к началу

Cumadin Гость RZN.info Сообщения: 77 Зарегистрирован: 01 сен 2015, 22:58 Откуда: Россия Re: Сила Кориолиса на Земле и в Солнечной системе Цитата Сообщение Cumadin » 05 окт 2023, 11:04

1. Солнечная система является автономным объектом Вселенной и не вращается вокруг центра галактики, а находится в пространстве, в неподвижном состоянии.

2. Солнечный свет, приближаясь к краю Солнечной системы под влиянием силы Кориолиса Солнца, отклоняется и начинает вращаться по периметру Солнечной системы.

Затем Солнечный свет, остывая, замедляется и сворачивается в звезду, благодаря чему кинетическая энергия света трансформируется во вращательную энергию звезды.

Большая часть массы Солнечной системы приходится на Солнце, и плоскость эклиптики, благодаря чему звёзда, вращаясь по орбите, медленно приближаются как к Солнцу, так и к плоскости эклиптики.

Сила Гравитации, осевая и орбитальая скорость звёзд на краю Солнечной системы близки к нулю.

3. По мере приближения к Солнцу звёзда остывают, уплотняются и превращаются в облако Оорта, Пояс Койпера, шаровые скопления, туманности, галактики, астероиды, протопланеты, планеты, спутники, и через миллиарды лет вращаясь приближаются к Солнцу а затем взрываются аналогично Комете Шумейкеров — Леви 9. "Стационарная модель Солнечной системы".1. Солнечная система является автономным объектом Вселенной и не вращается вокруг центра галактики, а находится в пространстве, в неподвижном состоянии.2. Солнечный свет, приближаясь к краю Солнечной системы под влиянием силы Кориолиса Солнца, отклоняется и начинает вращаться по периметру Солнечной системы.Затем Солнечный свет, остывая, замедляется и сворачивается в звезду, благодаря чему кинетическая энергия света трансформируется во вращательную энергию звезды.Большая часть массы Солнечной системы приходится на Солнце, и плоскость эклиптики, благодаря чему звёзда, вращаясь по орбите, медленно приближаются как к Солнцу, так и к плоскости эклиптики.Сила Гравитации, осевая и орбитальая скорость звёзд на краю Солнечной системы близки к нулю. https://www.google.com/amp/s/spacegid.c ... a.html/amp 3. По мере приближения к Солнцу звёзда остывают, уплотняются и превращаются в облако Оорта, Пояс Койпера, шаровые скопления, туманности, галактики, астероиды, протопланеты, планеты, спутники, и через миллиарды лет вращаясь приближаются к Солнцу а затем взрываются аналогично Комете Шумейкеров — Леви 9. https://starwalk.space/ru/news/kuiper-belt Если лошадь сдохла, слезь Вернуться к началу

Cumadin Гость RZN.info Сообщения: 77 Зарегистрирован: 01 сен 2015, 22:58 Откуда: Россия Re: Сила Кориолиса на Земле и в Солнечной системе Цитата Сообщение Cumadin » 07 окт 2023, 11:00 Cumadin писал(а): "Стационарная модель Солнечной системы".

1. Солнечная система является автономным объектом Вселенной и не вращается вокруг центра галактики, а находится в пространстве, в неподвижном состоянии.

2. Солнечный свет, приближаясь к краю Солнечной системы под влиянием силы Кориолиса Солнца, отклоняется и начинает вращаться по периметру Солнечной системы, против вращения Солнца.

3. Затем Солнечный свет, остывая, замедляется и сворачивается в звезду, благодаря чему кинетическая энергия света трансформируется во вращательную энергию звезды.

4. Звёзда вращаются вокруг Солнца как в виде шаров, так и в виде циклонов и антициклонов.

https://images.app.goo.gl/y8B4LuoyEvVU2Yfr6

https://images.app.goo.gl/T6SH4NYKDf2wxdSQ8

5. На краю Солнечной системы сила гравитации, скорость света, а также осевая и орбитальная скорость звёзд близки к нулю.

6. Большая часть массы Солнечной системы приходится на Солнце и плоскость эклиптики, благодаря которым звёзда вращаясь вокруг Солнца медленно приближаются как к Солнцу так и к плоскости эклиптики.

7. По мере приближения к Солнцу звёзда остывают и уплотняются, благодаря чему формируется облако Оорта, Пояс Койпера, шаровые скопления, туманности, галактики, астероиды, протопланеты, планеты, спутники, и через миллиарды лет вращаясь приближаются к Солнцу а затем взрываются аналогично Комете Шумейкеров — Леви 9. "Стационарная модель Солнечной системы".1. Солнечная система является автономным объектом Вселенной и не вращается вокруг центра галактики, а находится в пространстве, в неподвижном состоянии.2. Солнечный свет, приближаясь к краю Солнечной системы под влиянием силы Кориолиса Солнца, отклоняется и начинает вращаться по периметру Солнечной системы, против вращения Солнца.3. Затем Солнечный свет, остывая, замедляется и сворачивается в звезду, благодаря чему кинетическая энергия света трансформируется во вращательную энергию звезды.4. Звёзда вращаются вокруг Солнца как в виде шаров, так и в виде циклонов и антициклонов.5. На краю Солнечной системы сила гравитации, скорость света, а также осевая и орбитальная скорость звёзд близки к нулю.6. Большая часть массы Солнечной системы приходится на Солнце и плоскость эклиптики, благодаря которым звёзда вращаясь вокруг Солнца медленно приближаются как к Солнцу так и к плоскости эклиптики. https://images.app.goo.gl/wXkUczCmcguF3Br28 7. По мере приближения к Солнцу звёзда остывают и уплотняются, благодаря чему формируется облако Оорта, Пояс Койпера, шаровые скопления, туманности, галактики, астероиды, протопланеты, планеты, спутники, и через миллиарды лет вращаясь приближаются к Солнцу а затем взрываются аналогично Комете Шумейкеров — Леви 9. https://starwalk.space/ru/news/kuiper-belt Пара Земля и Луна, опираясь на законы небесной механики вращаются вокруг Солнца по вытянутой орбите в сторону вращения Солнца,

Также Фотон, который состоит из двух частиц, опираясь на законы небесной механики, вращается вокруг Солнца по вытянутой орбите, против вращения Солнца.

Пара Земля-Луна и Фотон, взаимодействуют и движутся по орбите Солнца опираясь на Механику взаимодействия трёх тел. (Задачу трёх тел).

Чем больше гравитационная сила Солнца, тем больше вытянута орбита частиц и тем больше орбитальная скорость Фотона.

На краю Солнечной системы с уменьшением гравитации Солнца, уменьшается и скорость вращения частиц вокруг центра масс, и как следствие Фотон распадается на две частицы.

Частица Солнца обладает потенциальной энергией, равной произведению массы Солнца на растояние от Солнца до края Солнечной системы.



Опираясь на Механику взаимодействия трёх тел, был изобретён безопорный движитель.

И его трансформация. Пара Земля и Луна, опираясь на законы небесной механики вращаются вокруг Солнца по вытянутой орбите в сторону вращения Солнца,Также Фотон, который состоит из двух частиц, опираясь на законы небесной механики, вращается вокруг Солнца по вытянутой орбите, против вращения Солнца.Пара Земля-Луна и Фотон, взаимодействуют и движутся по орбите Солнца опираясь на Механику взаимодействия трёх тел. (Задачу трёх тел).Чем больше гравитационная сила Солнца, тем больше вытянута орбита частиц и тем больше орбитальная скорость Фотона.На краю Солнечной системы с уменьшением гравитации Солнца, уменьшается и скорость вращения частиц вокруг центра масс, и как следствие Фотон распадается на две частицы.Частица Солнца обладает потенциальной энергией, равной произведению массы Солнца на растояние от Солнца до края Солнечной системы.Опираясь на Механику взаимодействия трёх тел, был изобретён безопорный движитель. https://youtu.be/um5nS-vA9is И его трансформация. https://youtu.be/4_M-fBv5Xmc Если лошадь сдохла, слезь Вернуться к началу

Cumadin Гость RZN.info Сообщения: 77 Зарегистрирован: 01 сен 2015, 22:58 Откуда: Россия Re: Сила Кориолиса на Земле и в Солнечной системе Цитата Сообщение Cumadin » 09 окт 2023, 10:49 Cumadin писал(а): Cumadin писал(а): Пара Земля и Луна, по эллиптической орбите вращаются вокруг общего центра масс, и движутся в сторону вращения Солнца.

Фотон, состоит из двух частиц, вращающихся вокруг центра масс, которые благодаря силе Кориолиса Солнца отклоняются и движутся в пространстве, против вращения Солнца.

https://m-focus.ru/chto-takoe-foton.-istoriya/

Фотон и Солнце взаимосвязаны законом взаимодействия трёх тел. (Задача трёх тел).

Чем больше гравитация Солнца воздействует на частицы фотона, тем больше вытягивается орбита частиц и тем больше скорость Фотона.

На краю Солнечной системы с уменьшением гравитации Солнца уменьшается и элипс частиц, благодаря чему Фотон замедляется и распадается на две частицы.

Без гравитационного воздействия Солнца Пара Земля-Луна и Фотон, распадаются.

Частица, на краю Солнечной системы обладает потенциальной энергией.

Опираясь на механику взаимодействия трёх тел можно сконструировать безопорный движитель.

И его трансформации. Пара Земля и Луна, по эллиптической орбите вращаются вокруг общего центра масс, и движутся в сторону вращения Солнца.Фотон, состоит из двух частиц, вращающихся вокруг центра масс, которые благодаря силе Кориолиса Солнца отклоняются и движутся в пространстве, против вращения Солнца.Фотон и Солнце взаимосвязаны законом взаимодействия трёх тел. (Задача трёх тел).Чем больше гравитация Солнца воздействует на частицы фотона, тем больше вытягивается орбита частиц и тем больше скорость Фотона. https://m-focus.ru/chto-takoe-svet-svoystva/ На краю Солнечной системы с уменьшением гравитации Солнца уменьшается и элипс частиц, благодаря чему Фотон замедляется и распадается на две частицы.Без гравитационного воздействия Солнца Пара Земля-Луна и Фотон, распадаются.Частица, на краю Солнечной системы обладает потенциальной энергией.Опираясь на механику взаимодействия трёх тел можно сконструировать безопорный движитель. https://youtu.be/um5nS-vA9is И его трансформации. https://youtu.be/4_M-fBv5Xmc Потенциальную энергию частицы можно вычислить по следующий формуле.

U = (Мс+mч)•r

Где U - Потенциальная энергия частицы.

Mс - Масса Солнца.

mч - Масса частицы.

r - Растояние между Солнцем и частицей. Потенциальную энергию частицы можно вычислить по следующий формуле.U = (Мс+mч)•rГде U - Потенциальная энергия частицы.Mс - Масса Солнца.mч - Масса частицы.r - Растояние между Солнцем и частицей. Если лошадь сдохла, слезь Вернуться к началу

Cumadin Гость RZN.info Сообщения: 77 Зарегистрирован: 01 сен 2015, 22:58 Откуда: Россия Re: Сила Кориолиса на Земле и в Солнечной системе Цитата Сообщение Cumadin » 11 окт 2023, 22:37 Cumadin писал(а): Собственное движение звёзд.

Атмосферные, световые и водные циклоны и антициклоны вращаются вокруг собственной оси и по орбите, а всё, что вращается, в том числе и круговороты, обладает свойством гироскопа сохранять вертикальное положение оси в пространстве независимо от вращения Земли, благодаря чему происходит блокировка, а затем и дрейф циклонов и антициклонов.

Направление дрейфа циклонов и антициклонов зависит, от наклона оси и орбиты относительно эклиптики.

Благодаря свойствам гироскопа, которыми обладают циклоны и антициклоны, звёзда дрейфуют по всему периметру Солнечной системы, а не выстраиваются в плоскости эклиптики.

https://www.winstein.org/publ/1-1-0-8325

Если планеты и звёзда произошли от Солнца то все они должны двигаться вокруг Солнца, и это легко проверить.

А если небольшая часть звёзд вращается вокруг Солнца, а большая часть удаляется и приближается к Солнцу, то предлагаемая гипотеза, должна вызвать сомнение.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:61 ... Motion.gif Собственное движение звёзд. https://old.bigenc.ru/physics/text/3588763 Атмосферные, световые и водные циклоны и антициклоны вращаются вокруг собственной оси и по орбите, а всё, что вращается, в том числе и круговороты, обладает свойством гироскопа сохранять вертикальное положение оси в пространстве независимо от вращения Земли, благодаря чему происходит блокировка, а затем и дрейф циклонов и антициклонов.Направление дрейфа циклонов и антициклонов зависит, от наклона оси и орбиты относительно эклиптики.Благодаря свойствам гироскопа, которыми обладают циклоны и антициклоны, звёзда дрейфуют по всему периметру Солнечной системы, а не выстраиваются в плоскости эклиптики.Если планеты и звёзда произошли от Солнца то все они должны двигаться вокруг Солнца, и это легко проверить.А если небольшая часть звёзд вращается вокруг Солнца, а большая часть удаляется и приближается к Солнцу, то предлагаемая гипотеза, должна вызвать сомнение. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... rd2005.gif Полагаю, звезда Барнарда не движется относительно звезд, это звёзда движутся относительно звезды Барнарда. Полагаю, звезда Барнарда не движется относительно звезд, это звёзда движутся относительно звезды Барнарда. Если лошадь сдохла, слезь Вернуться к началу

Cumadin Гость RZN.info Сообщения: 77 Зарегистрирован: 01 сен 2015, 22:58 Откуда: Россия Re: Сила Кориолиса на Земле и в Солнечной системе Цитата Сообщение Cumadin » 28 окт 2023, 23:08

а) Если бы звёзда излучали свет во все стороны, то мы видели бы только те звёзда, которые расположены близко к Солнцу, и звёзда, можно было бы наблюдать и во время рассвета, и во время заката и днём.

б) Сказанное можно легко проверить, поставив опыт.

12. Считается, что самые дальные звезда находятся от нас на расстоянии около 10 млрд световых лет.

а) Как солнечный свет преодолевает такие растояния и какое расстояние может преодолеть солнечный свет?

13. На Плутон приходит настолько мало солнечного света, что наше светило можно спутать с крупной звездой.

Считается, что солнечный свет на Плутоне в 1600 раз тусклее, чем на Земле.

https://spainproject.ru/gable/kak-vygly ... na-drugih/ 11. Полагаю, звёзда как и планеты отражают Солнечный свет.а) Если бы звёзда излучали свет во все стороны, то мы видели бы только те звёзда, которые расположены близко к Солнцу, и звёзда, можно было бы наблюдать и во время рассвета, и во время заката и днём.б) Сказанное можно легко проверить, поставив опыт. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Color_temperature 12. Считается, что самые дальные звезда находятся от нас на расстоянии около 10 млрд световых лет.а) Как солнечный свет преодолевает такие растояния и какое расстояние может преодолеть солнечный свет?13. На Плутон приходит настолько мало солнечного света, что наше светило можно спутать с крупной звездой.Считается, что солнечный свет на Плутоне в 1600 раз тусклее, чем на Земле. Если лошадь сдохла, слезь Вернуться к началу

Cumadin Гость RZN.info Сообщения: 77 Зарегистрирован: 01 сен 2015, 22:58 Откуда: Россия Re: Сила Кориолиса на Земле и в Солнечной системе Цитата Сообщение Cumadin » 19 минут назад

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Supermoon

Считается, что орбита Земли и Луны вращаются и совершают один оборот за 112 000 и 8,8 лет.

Вращение орбиты Луны вызывает сомнение, так как сила Кориолиса Солнца постоянно растягивает орбиту Луны вдоль орбиты Земли.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Apsidal_precession

1. Планеты и спутники, вращаясь вокруг оси и по орбите обладают осевой и орбитальной кинетической энергией.

а) Земля, вращаясь вокруг своей оси, трансформирует осевую энергию в орбитальную, а Меркурий трансформирует орбитальную энергию в осевую, благодаря чему Земля отдаляется от Солнца, а Меркурий приближается к Солнцу.

б) Венера передаёт орбитальную скорость в осевую, благодаря чему Венера довольно быстро приближается к Солнцу.

в) Орбитальная скорость Земли трансформируется в орбитальную скорость Луны.

г) От степени трансформации зависит осевая и орбитальная скорость планет и спутников, форма и скорость вращения орбит.

д) Трансформация скоростей происходит как в афелии так и в перигелии.

е) В небесной механике трансформация скоростей происходит благодаря механике взаимодействия двух и трех тел, которые можно выразить в виде конструкции. https://youtu.be/um5nS-vA9is Вращаясь вокруг Земли, Луна приближается и отдаляется от Земли, благодаря чему Луна периодически попадает в резонанс, и как следствие происходит суперлуние и микролуние. Причина резонанса Луны – эллиптическая орбита Земли.Считается, что орбита Земли и Луны вращаются и совершают один оборот за 112 000 и 8,8 лет.Вращение орбиты Луны вызывает сомнение, так как сила Кориолиса Солнца постоянно растягивает орбиту Луны вдоль орбиты Земли.1. Планеты и спутники, вращаясь вокруг оси и по орбите обладают осевой и орбитальной кинетической энергией.а) Земля, вращаясь вокруг своей оси, трансформирует осевую энергию в орбитальную, а Меркурий трансформирует орбитальную энергию в осевую, благодаря чему Земля отдаляется от Солнца, а Меркурий приближается к Солнцу.б) Венера передаёт орбитальную скорость в осевую, благодаря чему Венера довольно быстро приближается к Солнцу.в) Орбитальная скорость Земли трансформируется в орбитальную скорость Луны. https://www.fieldphysics.ru/mercury_perihelion/ г) От степени трансформации зависит осевая и орбитальная скорость планет и спутников, форма и скорость вращения орбит.д) Трансформация скоростей происходит как в афелии так и в перигелии.е) В небесной механике трансформация скоростей происходит благодаря механике взаимодействия двух и трех тел, которые можно выразить в виде конструкции. https://youtu.be/4_M-fBv5Xmc Если лошадь сдохла, слезь Вернуться к началу

Показать сообщения за: Все сообщения 1 день 7 дней 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год Поле сортировки Автор Время размещения Заголовок по возрастанию по убыванию

Ответить 10 сообщений • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»