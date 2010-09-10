Сила Кориолиса на Земле и в Солнечной системе
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19 сообщений • Страница 1 из 1
Сила Кориолиса на Земле и в Солнечной системе
Сила Кориолиса на Земле и в Солнечной системе.
Сообщество Российских учёных. https://vk.com/rosuch
Сила Кориолиса возникает, когда объект приближается или отдаляется от оси Земли.
В то же время, когда объект, который движется по Земле или вокруг Земли, приближается или отдаляется от оси Солнца, возникает сила Кориолиса Солнца.
Отклоняющая сила Кориолиса Солнца, из-за осевого и орбитального вращения Земли, несколько сложнее.
Течение реки Волга постоянно прижимается к западному берегу реки силой Кориолиса Земли, а сила Кориолиса Солнца из-за осевого и орбитального вращения Земли отклоняет течение реки Волга то на западный берег то на восточный два раза в сутки.
По этой причине в морях и океанах образуются извилистые течения.
Сказанное можно легко проверить, вращая глобус вокруг оси и орбите, обвитый вдоль экватора и меридиана полиэтиленовым шлангом, в котором движется жидкость. http://astrogalaxy1.narod.ru/astro016.html
Сила Кориолиса Солнца участвует в формировании эллипса Луны.
Когда Луна, вращаясь вокруг Земли, в последней четверти приближается к Солнцу со скоростью 1 км/сек, а в первой четверти отдаляется от Солнца со скоростью 1 км/сек, сила Кориолиса Солнца слегка растягивает орбиту Луны вдоль орбиты Земли, благодаря чему формируется эллиптическая орбита Луны.
Когда Луна находится в фазе новолуния и полнолуния, сила Кориолиса Солнца не влияет на орбиту Луны, т.к. в этих фазах Луна не приближается и не отдаляется от Солнца. https://images.app.goo.gl/wmqRKPc9jzScCrB16
Эксцентриситет орбиты Луны можно вычислить по следующей формуле.
E = Vz/Vl = 0,0411/0,55 = 0,0747
Где Vz - Орбитальная скорость Земли - 0,0411 градус/час.
Vl - Орбитальная скорость Луны - 0,55 градус/час.
Эксцентриситет орбиты Луны можно вычислить и по следующей формуле.
E = (Vz/Sz) / (Vl/Sl) = 0,00071 /0,0095 = 0,0747
Где Vz - Орбитальная скорость Земли - 107218 км/час.
Sz - Расстояние от Солнца до Земли - 150 000 000 км.
Где Vl - Орбитальная скорость Луны - 3683 км/час.
Sl - Расстояние от Земли до Луны 384 000 км.
Также, эксцентриситет орбиты Луны можно определить по следующей формуле.
E = Vl/Vz = 27,3/365,2 = 0,0747
Где Vl - Орбитальная угловая скорость Луны.
Vz - Орбитальная угловая скорость Земли.
Разделив орбитальную скорость Луны на эксцентриситет орбиты Луны можно вычислить орбитальную скорость Земли.
Эксцентриситет орбиты Луны полученный с помощью радара составляет 0,026 - 0,077.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B% ... 0%BD%D0%B0
Утверждение о том, что орбита Луны вращается и совершает один оборот за 8,8 лет не соответствует реальной действительности, т,к. сила Кориолиса Солнца постоянно растягивает орбиту Луны вдоль орбиты Земли.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Apsidal_precession
Опираясь на факт приближения и отдаления Луны от Солнца, можно сконструировать безопорный движитель. https://youtu.be/4_M-fBv5Xmc https://youtu.be/um5nS-vA9is
Причиной геологической активности планет также является сила Кориолиса Солнца.
Та сторона Земли, которая находится на рассвете, в результате осевого вращения Земли приближается к Солнцу со скоростью 1600 км/ч, а та сторона Земли которая находится на закате, отдаляется от Солнца со скоростью 1600 км/ч. благодаря чему сила Кориолиса Солнца растягивает Землю вдоль орбиты Земли, и как следствие повышается геологическая активность планет и спутников. (Вращающиеся планеты нагреваются, аналогично спущенному колесу автомобиля).
Высокую геологическую активность спутника Юпитера Ио можно объяснить тем, что осевая и орбитальная скорость Ио в 15 раз больше чем у Луны.
Орбитальная скорость Ио составляет 17 км/с а орбитальная скорость Луны 1 км/сек. Осевая скорость Ио составляет 1 оборот за 42 час а осевая скорость Луны 1 оборот в месяц.
Растояние от Юпитера до Ио, температура поверхности и диаметр Ио такие же как и у Луны.
Геологически активными также являются Земля, Юпитер, Церера, Энцелада и др.
Геологическая активность Венеры и Меркурия из-за медленного вращения крайне низкая.
Если Ио приблизится к Юпитеру, то увеличится осевая и орбитальная скорость Ио, благодаря чему сила Кориолиса Солнца может разорвать Ио на многочисленные кусочки, которые затем расположатся вдоль орбиты Ио, образуя кольцо.
Возможно Комета Шуме́йкеров — Ле́ви 9 была разорвана Солнечным эффектом Кориолиса, когда она в перигелии приблизилась к Юпитеру.
В момент разрыва кометы растояние от Юпитера до кометы, достигло около 40 000 км., а орбитальная скорость 60 км/с. http://www.sai.msu.su/ng/solar/comets/main_sl9.html
Возможно, что пояс астероидов образовался из планеты которая благодаря повышению осевой скорости, была разорвана силой Кориолиса Солнца.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Asteroid_belt
Коэфицент геологической активности планет зависит от диаметра, осевой и орбитальной скорости планет.
На видео показано, как сила Кориолиса Солнца растягивает Землю и орбиту Луны вдоль орбиты Земли. https://youtu.be/AjnA-5WFlgw?si=Ns0Opg18dlIUmRHU
"Стационарная модель Солнечной системы".
1. Солнечная система является автономным объектом Вселенной и не вращается вокруг центра галактики, а находится в пространстве, в неподвижном состоянии.
2. Солнечный свет, приближаясь к краю Солнечной системы под влиянием силы Кориолиса Солнца, отклоняется и начинает вращаться по периметру Солнечной системы, против вращения Солнца.
Далее Солнечный свет, остывая, замедляется и сворачивается в звезду, благодаря чему кинетическая энергия света трансформируется во вращение звезды. https://www.google.com/amp/s/spacegid.c ... a.html/amp
3. Затем звёзда, повинуясь силе Кориолиса Солнца по спирали, приближаются к Солнцу, трансформируясь в облако Оорта, Пояс Койпера, шаровые скопления, туманности, галактики, астероиды, протопланеты, планеты, спутники, которые через миллиарды лет вращаясь приближаются к Солнцу а затем взрываются аналогично Комете Шумейкеров — Леви 9. https://starwalk.space/ru/news/kuiper-belt
4. Радиус Солнечной системы зависит от скорости света и угловой скорости вращения Солнца. R ≈ c/ω
Скорость света ≈ 1 000 000 000 км/час.
Угловая скорость вращения Солнца ≈ 0,0105 рад/ч.
Радиус Солнечной системы ≈ 95 000 000 000 км.
Полагаю, если бы радиус Солнца составлял 95 000 000 000 км, то линейная скорость вращения Солнца была бы близкой к скорости света.
5. За пределы Солнечной системы солнечный свет не проникает, и увидеть Солнечную систему со стороны Вселенной будет невозможно.
6. Наше Солнце теряет из-за излучения света более 1 миллиарда тонн материи в год.
Полагаю, столько же материи падает на Солнце из космоса.
7. Планетой считается, объект в Солнечной системе, который Вращается вокруг Солнца, обладает атмосферой, суточным вращением и т.д. http://www.sai.msu.su/ng/solar/comets/main_sl9.html
8. Все механические процессы, которые происходят в атмосфере, происходят и в звёздном небе.
"Законы природы универсальны." Лао-цзы.
9. Гипотеза о том, что Луна образовалась из колец Земли, а Меркурий это бывший спутник Венеры, находится в рамках законов небесной механики.
10. В Солнечной системе всё запрограммировано и всё движется по строгим законам небесной механики, благодаря чему случайности и хаос в Солнечной системе не возможен.
11. Теория эволюции планет не должна противоречить и выходить за рамки законов небесной механики. http://www.ponjatija.ru/node/938
Утверждение о том, что Солнечная система вращается вокруг центра Галактики, не выдерживает критики.
Если бы Солнечная система вращалась вокруг центра Галактики, то Земля приближалась бы и отдалялась от центра Геалактики, и как следствие, орбита Земли благодаря «силе Кориолиса Солнца» была бы вытянутой вдоль орбиты Солнца. Аналогично лунной орбите.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Galactic_year https://en.m.wikipedia.org/wiki/Milky_Way
Но орбиты планет не вытянуты вдоль "орбиты Солнца", это означает, что Солнце не вращается вокруг центра галактики, а находится в пространстве, в неподвижном состоянии.
Причина образования элипса планет находится в задаче трёх тел, которая еще не решена, как и задача двух тел.
Утверждение, что элипс планет образуется благодаря возмущению планет, вызывает сомнение, т.к. Венера и Нептун движутся по круговой орбите. https://m.habr.com/ru/post/411567
Объекты Солнечной системы не могут бесконечно вращатся вокруг многочисленных центров.
Законы небесной механики не всемогущи и они ограничены задачей трех тел. Вокруг Солнца вращается Земля, вокруг Земли вращается Луна, а вокруг Луны ничего не вращается.
Ни один естественный спутник планет не обладает постоянным или временным спутником, т.к. это будет уже задачей четырех тел, что противоречит законам бытия.
В природе не бывает взаимосвязи без симбиоза, и в центре галактики Солнечная система не нуждается.
И самый главный вопрос, почему спутники планет не обладают спутниками, а астероиды обладают спутниками, не смотря на то, что астероиды намного меньше спутников планет. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Minor-planet_moon
Два спутника Сатурна, Янус и Эпиметей, движутся по одной и той же орбите и каждые четыре года обгоняют друг друга.
Если бы эти два спутника вращались вокруг Солнца, то Янус захватил бы Эпиметей. https://elementy.ru/kartinka_dnya/430/T ... i_Epimetey
Все познаётся в сравнении!!!
Механизм вращения циклонов, антициклонов, круговоротов и Галактик, один и тот же. Это можно проверить, сравнив эти две картинки.
https://images.app.goo.gl/1QaUggrb6N1qQ3xF8
Считается, что Галактика представляет собой единый медленно вращающийся "монолит", который не подчиняется закону всемирного тяготения, т.к. все звезда в Галактиках вращаются с одинаковыми угловыми скоростями (как крышка от бензобака).
А в Солнечной системе - чем дальше от Солнца находится планета, тем меньше орбитальная скорость планеты. Пока Нептун совершает один оборот вокруг Солнца, Меркурий совершает более 500 оборотов.
Орбитальная скорость Меркурия составляет 50 км/сек, а Нептуна 5 км/сек. https://life.ru/p/907112
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что в центре галактики находится глаз бури, а не черная дыра и тёмная материя. https://www.vokrugsveta.ru/article/335954/ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Galaxy_rotation_curve
Черные дыры покидают свои Галактики. https://news.rambler.ru/scitech/4393856 ... galaktiki/ https://youtu.be/pnbJEg9r1o8
Астрономы случайно обнаружили странную звезду убегающую из Млечного Пути. https://youtu.be/f_w6JprsXK8?si=GWf_ofp2vdD8sdOR
Черная дыра породила уникальную разновидность планет. https://m.lenta.ru/news/2020/04/27/hole/amp
Собственное движение звёзд. https://spacegid.com/zvezda-barnarda.html
Регенерация циклонов. https://studfile.net/preview/5851639/page:4/
Нобелевский лауреат Джеймс Пиблс: «Не стоит забывать, что теория Большого взрыва — лишь красивое предположение»
Нет ответов и на следующие вопросы:
1. В Солнечной системе все восемь планет вращаются вокруг Солнца в одной плоскости.
а) А звёзда, вращаясь вокруг ядра галактики, образуют десятки плоскостей.
б) Какая сила участвует в формировании линзовидной формы Галактики?
в) В рамках законов небесной механики звёзда должны вращаться вокруг ядра галактики только в одной плоскости, аналогично планетам солнечной системы.
2. Утверждение, что шаровые звёздные скопления являются спутниками Галактик и обращаются по сильно вытянутым орбитам со скоростью ≈ 200 км/сек, также выходит за рамки небесной механики. https://images.app.goo.gl/7HbHogMoCKWPswX18
а) Если бы шаровые звёздные скопления вращались вокруг Галактики, то шаровые звёздные скопления имели бы форму диска. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Galaxy
б) Смогут ли Сатурн и его спутники вращаться вокруг Солнца в виде шарового скопления?
3. В шаровых звёздных скоплениях отсутствует орбитальное вращение звёзд.
а) Тогда какие силы формируют шаровое скопление звёзд?
4. Если шаровые звёздные скопления являются спутниками Галактик, то шаровые звёздные скопления как и все спутники планет должны обладать всеми атребутами спутников: ось вращения, либрация, и.т.д. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Globular_cluster
Теория Большого взрыва родилась из наблюдения, что другие галактики удаляются от нашей с огромной скоростью во всех направлениях, и опираясь на эту гипотезу была написана гипотеза Большого взрыва.
https://bigenc.ru/c/teoriia-bol-shogo-vzryva-217844
1. Благодаря каким силам собирается и взрывается Вселенная. Без ответа на этот вопрос гипотеза Большого взрыва не имеет права на существование .
2. После Большого взрыва, Галактики получив фантастическую кинетическую энергию должны двигаться прямолинейно и вечно.
3. Центром Солнечной системы является Солнце, и роль Солнца для Солнечной системы имеет жизненно важное значение, а какую роль для Вселенной играет центр Вселенной, что там находится и что происходит?
4. В каком состоянии находились законы небесной механики до взрыва, в момент взрыва, и после взрыва, как и когда они возникли?
5. Удаляясь от центра Вселенной галактики начали вращаться вокруг собственного центра, какая сила вращает галактики и откуда взялась эта сила?
6. После расширения Вселенная обратно сжиматься и Галактики с огромной скоростью устремляются к центру Вселенной.
7. По какой причине галактики перестали разбегаться и начали собираться.
8. Какая сила притягивает галактики к центру Вселенной, если это гравитационная сила, то как она возникает?
9. Сколько энергии выделяется при столкновении галактики с центром Вселенной. https://bigenc.ru/c/singuliarnost-prost ... eni-867893
Продолжение: Астрономический форум "AstroTalk". https://astrotalk.ru/viewforum.php?f=5
Форум Академгородка Новосибирск. Наука. https://forum.academ.club/index.php?showtopic=1235578
Сообщество Российских учёных. https://vk.com/rosuch
Сила Кориолиса возникает, когда объект приближается или отдаляется от оси Земли.
В то же время, когда объект, который движется по Земле или вокруг Земли, приближается или отдаляется от оси Солнца, возникает сила Кориолиса Солнца.
Отклоняющая сила Кориолиса Солнца, из-за осевого и орбитального вращения Земли, несколько сложнее.
Течение реки Волга постоянно прижимается к западному берегу реки силой Кориолиса Земли, а сила Кориолиса Солнца из-за осевого и орбитального вращения Земли отклоняет течение реки Волга то на западный берег то на восточный два раза в сутки.
По этой причине в морях и океанах образуются извилистые течения.
Сказанное можно легко проверить, вращая глобус вокруг оси и орбите, обвитый вдоль экватора и меридиана полиэтиленовым шлангом, в котором движется жидкость. http://astrogalaxy1.narod.ru/astro016.html
Сила Кориолиса Солнца участвует в формировании эллипса Луны.
Когда Луна, вращаясь вокруг Земли, в последней четверти приближается к Солнцу со скоростью 1 км/сек, а в первой четверти отдаляется от Солнца со скоростью 1 км/сек, сила Кориолиса Солнца слегка растягивает орбиту Луны вдоль орбиты Земли, благодаря чему формируется эллиптическая орбита Луны.
Когда Луна находится в фазе новолуния и полнолуния, сила Кориолиса Солнца не влияет на орбиту Луны, т.к. в этих фазах Луна не приближается и не отдаляется от Солнца. https://images.app.goo.gl/wmqRKPc9jzScCrB16
Эксцентриситет орбиты Луны можно вычислить по следующей формуле.
E = Vz/Vl = 0,0411/0,55 = 0,0747
Где Vz - Орбитальная скорость Земли - 0,0411 градус/час.
Vl - Орбитальная скорость Луны - 0,55 градус/час.
Эксцентриситет орбиты Луны можно вычислить и по следующей формуле.
E = (Vz/Sz) / (Vl/Sl) = 0,00071 /0,0095 = 0,0747
Где Vz - Орбитальная скорость Земли - 107218 км/час.
Sz - Расстояние от Солнца до Земли - 150 000 000 км.
Где Vl - Орбитальная скорость Луны - 3683 км/час.
Sl - Расстояние от Земли до Луны 384 000 км.
Также, эксцентриситет орбиты Луны можно определить по следующей формуле.
E = Vl/Vz = 27,3/365,2 = 0,0747
Где Vl - Орбитальная угловая скорость Луны.
Vz - Орбитальная угловая скорость Земли.
Разделив орбитальную скорость Луны на эксцентриситет орбиты Луны можно вычислить орбитальную скорость Земли.
Эксцентриситет орбиты Луны полученный с помощью радара составляет 0,026 - 0,077.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B% ... 0%BD%D0%B0
Утверждение о том, что орбита Луны вращается и совершает один оборот за 8,8 лет не соответствует реальной действительности, т,к. сила Кориолиса Солнца постоянно растягивает орбиту Луны вдоль орбиты Земли.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Apsidal_precession
Опираясь на факт приближения и отдаления Луны от Солнца, можно сконструировать безопорный движитель. https://youtu.be/4_M-fBv5Xmc https://youtu.be/um5nS-vA9is
Причиной геологической активности планет также является сила Кориолиса Солнца.
Та сторона Земли, которая находится на рассвете, в результате осевого вращения Земли приближается к Солнцу со скоростью 1600 км/ч, а та сторона Земли которая находится на закате, отдаляется от Солнца со скоростью 1600 км/ч. благодаря чему сила Кориолиса Солнца растягивает Землю вдоль орбиты Земли, и как следствие повышается геологическая активность планет и спутников. (Вращающиеся планеты нагреваются, аналогично спущенному колесу автомобиля).
Высокую геологическую активность спутника Юпитера Ио можно объяснить тем, что осевая и орбитальная скорость Ио в 15 раз больше чем у Луны.
Орбитальная скорость Ио составляет 17 км/с а орбитальная скорость Луны 1 км/сек. Осевая скорость Ио составляет 1 оборот за 42 час а осевая скорость Луны 1 оборот в месяц.
Растояние от Юпитера до Ио, температура поверхности и диаметр Ио такие же как и у Луны.
Геологически активными также являются Земля, Юпитер, Церера, Энцелада и др.
Геологическая активность Венеры и Меркурия из-за медленного вращения крайне низкая.
Если Ио приблизится к Юпитеру, то увеличится осевая и орбитальная скорость Ио, благодаря чему сила Кориолиса Солнца может разорвать Ио на многочисленные кусочки, которые затем расположатся вдоль орбиты Ио, образуя кольцо.
Возможно Комета Шуме́йкеров — Ле́ви 9 была разорвана Солнечным эффектом Кориолиса, когда она в перигелии приблизилась к Юпитеру.
В момент разрыва кометы растояние от Юпитера до кометы, достигло около 40 000 км., а орбитальная скорость 60 км/с. http://www.sai.msu.su/ng/solar/comets/main_sl9.html
Возможно, что пояс астероидов образовался из планеты которая благодаря повышению осевой скорости, была разорвана силой Кориолиса Солнца.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Asteroid_belt
Коэфицент геологической активности планет зависит от диаметра, осевой и орбитальной скорости планет.
На видео показано, как сила Кориолиса Солнца растягивает Землю и орбиту Луны вдоль орбиты Земли. https://youtu.be/AjnA-5WFlgw?si=Ns0Opg18dlIUmRHU
"Стационарная модель Солнечной системы".
1. Солнечная система является автономным объектом Вселенной и не вращается вокруг центра галактики, а находится в пространстве, в неподвижном состоянии.
2. Солнечный свет, приближаясь к краю Солнечной системы под влиянием силы Кориолиса Солнца, отклоняется и начинает вращаться по периметру Солнечной системы, против вращения Солнца.
Далее Солнечный свет, остывая, замедляется и сворачивается в звезду, благодаря чему кинетическая энергия света трансформируется во вращение звезды. https://www.google.com/amp/s/spacegid.c ... a.html/amp
3. Затем звёзда, повинуясь силе Кориолиса Солнца по спирали, приближаются к Солнцу, трансформируясь в облако Оорта, Пояс Койпера, шаровые скопления, туманности, галактики, астероиды, протопланеты, планеты, спутники, которые через миллиарды лет вращаясь приближаются к Солнцу а затем взрываются аналогично Комете Шумейкеров — Леви 9. https://starwalk.space/ru/news/kuiper-belt
4. Радиус Солнечной системы зависит от скорости света и угловой скорости вращения Солнца. R ≈ c/ω
Скорость света ≈ 1 000 000 000 км/час.
Угловая скорость вращения Солнца ≈ 0,0105 рад/ч.
Радиус Солнечной системы ≈ 95 000 000 000 км.
Полагаю, если бы радиус Солнца составлял 95 000 000 000 км, то линейная скорость вращения Солнца была бы близкой к скорости света.
5. За пределы Солнечной системы солнечный свет не проникает, и увидеть Солнечную систему со стороны Вселенной будет невозможно.
6. Наше Солнце теряет из-за излучения света более 1 миллиарда тонн материи в год.
Полагаю, столько же материи падает на Солнце из космоса.
7. Планетой считается, объект в Солнечной системе, который Вращается вокруг Солнца, обладает атмосферой, суточным вращением и т.д. http://www.sai.msu.su/ng/solar/comets/main_sl9.html
8. Все механические процессы, которые происходят в атмосфере, происходят и в звёздном небе.
"Законы природы универсальны." Лао-цзы.
9. Гипотеза о том, что Луна образовалась из колец Земли, а Меркурий это бывший спутник Венеры, находится в рамках законов небесной механики.
10. В Солнечной системе всё запрограммировано и всё движется по строгим законам небесной механики, благодаря чему случайности и хаос в Солнечной системе не возможен.
11. Теория эволюции планет не должна противоречить и выходить за рамки законов небесной механики. http://www.ponjatija.ru/node/938
Утверждение о том, что Солнечная система вращается вокруг центра Галактики, не выдерживает критики.
Если бы Солнечная система вращалась вокруг центра Галактики, то Земля приближалась бы и отдалялась от центра Геалактики, и как следствие, орбита Земли благодаря «силе Кориолиса Солнца» была бы вытянутой вдоль орбиты Солнца. Аналогично лунной орбите.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Galactic_year https://en.m.wikipedia.org/wiki/Milky_Way
Но орбиты планет не вытянуты вдоль "орбиты Солнца", это означает, что Солнце не вращается вокруг центра галактики, а находится в пространстве, в неподвижном состоянии.
Причина образования элипса планет находится в задаче трёх тел, которая еще не решена, как и задача двух тел.
Утверждение, что элипс планет образуется благодаря возмущению планет, вызывает сомнение, т.к. Венера и Нептун движутся по круговой орбите. https://m.habr.com/ru/post/411567
Объекты Солнечной системы не могут бесконечно вращатся вокруг многочисленных центров.
Законы небесной механики не всемогущи и они ограничены задачей трех тел. Вокруг Солнца вращается Земля, вокруг Земли вращается Луна, а вокруг Луны ничего не вращается.
Ни один естественный спутник планет не обладает постоянным или временным спутником, т.к. это будет уже задачей четырех тел, что противоречит законам бытия.
В природе не бывает взаимосвязи без симбиоза, и в центре галактики Солнечная система не нуждается.
И самый главный вопрос, почему спутники планет не обладают спутниками, а астероиды обладают спутниками, не смотря на то, что астероиды намного меньше спутников планет. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Minor-planet_moon
Два спутника Сатурна, Янус и Эпиметей, движутся по одной и той же орбите и каждые четыре года обгоняют друг друга.
Если бы эти два спутника вращались вокруг Солнца, то Янус захватил бы Эпиметей. https://elementy.ru/kartinka_dnya/430/T ... i_Epimetey
Все познаётся в сравнении!!!
Механизм вращения циклонов, антициклонов, круговоротов и Галактик, один и тот же. Это можно проверить, сравнив эти две картинки.
https://images.app.goo.gl/1QaUggrb6N1qQ3xF8
Считается, что Галактика представляет собой единый медленно вращающийся "монолит", который не подчиняется закону всемирного тяготения, т.к. все звезда в Галактиках вращаются с одинаковыми угловыми скоростями (как крышка от бензобака).
А в Солнечной системе - чем дальше от Солнца находится планета, тем меньше орбитальная скорость планеты. Пока Нептун совершает один оборот вокруг Солнца, Меркурий совершает более 500 оборотов.
Орбитальная скорость Меркурия составляет 50 км/сек, а Нептуна 5 км/сек. https://life.ru/p/907112
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что в центре галактики находится глаз бури, а не черная дыра и тёмная материя. https://www.vokrugsveta.ru/article/335954/ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Galaxy_rotation_curve
Черные дыры покидают свои Галактики. https://news.rambler.ru/scitech/4393856 ... galaktiki/ https://youtu.be/pnbJEg9r1o8
Астрономы случайно обнаружили странную звезду убегающую из Млечного Пути. https://youtu.be/f_w6JprsXK8?si=GWf_ofp2vdD8sdOR
Черная дыра породила уникальную разновидность планет. https://m.lenta.ru/news/2020/04/27/hole/amp
Собственное движение звёзд. https://spacegid.com/zvezda-barnarda.html
Регенерация циклонов. https://studfile.net/preview/5851639/page:4/
Нобелевский лауреат Джеймс Пиблс: «Не стоит забывать, что теория Большого взрыва — лишь красивое предположение»
Нет ответов и на следующие вопросы:
1. В Солнечной системе все восемь планет вращаются вокруг Солнца в одной плоскости.
а) А звёзда, вращаясь вокруг ядра галактики, образуют десятки плоскостей.
б) Какая сила участвует в формировании линзовидной формы Галактики?
в) В рамках законов небесной механики звёзда должны вращаться вокруг ядра галактики только в одной плоскости, аналогично планетам солнечной системы.
2. Утверждение, что шаровые звёздные скопления являются спутниками Галактик и обращаются по сильно вытянутым орбитам со скоростью ≈ 200 км/сек, также выходит за рамки небесной механики. https://images.app.goo.gl/7HbHogMoCKWPswX18
а) Если бы шаровые звёздные скопления вращались вокруг Галактики, то шаровые звёздные скопления имели бы форму диска. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Galaxy
б) Смогут ли Сатурн и его спутники вращаться вокруг Солнца в виде шарового скопления?
3. В шаровых звёздных скоплениях отсутствует орбитальное вращение звёзд.
а) Тогда какие силы формируют шаровое скопление звёзд?
4. Если шаровые звёздные скопления являются спутниками Галактик, то шаровые звёздные скопления как и все спутники планет должны обладать всеми атребутами спутников: ось вращения, либрация, и.т.д. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Globular_cluster
Теория Большого взрыва родилась из наблюдения, что другие галактики удаляются от нашей с огромной скоростью во всех направлениях, и опираясь на эту гипотезу была написана гипотеза Большого взрыва.
https://bigenc.ru/c/teoriia-bol-shogo-vzryva-217844
1. Благодаря каким силам собирается и взрывается Вселенная. Без ответа на этот вопрос гипотеза Большого взрыва не имеет права на существование .
2. После Большого взрыва, Галактики получив фантастическую кинетическую энергию должны двигаться прямолинейно и вечно.
3. Центром Солнечной системы является Солнце, и роль Солнца для Солнечной системы имеет жизненно важное значение, а какую роль для Вселенной играет центр Вселенной, что там находится и что происходит?
4. В каком состоянии находились законы небесной механики до взрыва, в момент взрыва, и после взрыва, как и когда они возникли?
5. Удаляясь от центра Вселенной галактики начали вращаться вокруг собственного центра, какая сила вращает галактики и откуда взялась эта сила?
6. После расширения Вселенная обратно сжиматься и Галактики с огромной скоростью устремляются к центру Вселенной.
7. По какой причине галактики перестали разбегаться и начали собираться.
8. Какая сила притягивает галактики к центру Вселенной, если это гравитационная сила, то как она возникает?
9. Сколько энергии выделяется при столкновении галактики с центром Вселенной. https://bigenc.ru/c/singuliarnost-prost ... eni-867893
Продолжение: Астрономический форум "AstroTalk". https://astrotalk.ru/viewforum.php?f=5
Форум Академгородка Новосибирск. Наука. https://forum.academ.club/index.php?showtopic=1235578
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Сила Кориолиса на Земле и в Солнечной системе
"Стационарная модель Солнечной системы".
1. Солнечная система является автономным объектом Вселенной и не вращается вокруг центра галактики, а находится в пространстве, в неподвижном состоянии.
2. Солнечный свет, приближаясь к краю Солнечной системы под влиянием силы Кориолиса Солнца, отклоняется и начинает вращаться по периметру Солнечной системы.
Затем Солнечный свет, остывая, замедляется и сворачивается в звезду, благодаря чему кинетическая энергия света трансформируется во вращательную энергию звезды.
Большая часть массы Солнечной системы приходится на Солнце, и плоскость эклиптики, благодаря чему звёзда, вращаясь по орбите, медленно приближаются как к Солнцу, так и к плоскости эклиптики.
Сила Гравитации, осевая и орбитальая скорость звёзд на краю Солнечной системы близки к нулю. https://www.google.com/amp/s/spacegid.c ... a.html/amp
3. По мере приближения к Солнцу звёзда остывают, уплотняются и превращаются в облако Оорта, Пояс Койпера, шаровые скопления, туманности, галактики, астероиды, протопланеты, планеты, спутники, и через миллиарды лет вращаясь приближаются к Солнцу а затем взрываются аналогично Комете Шумейкеров — Леви 9. https://starwalk.space/ru/news/kuiper-belt
1. Солнечная система является автономным объектом Вселенной и не вращается вокруг центра галактики, а находится в пространстве, в неподвижном состоянии.
2. Солнечный свет, приближаясь к краю Солнечной системы под влиянием силы Кориолиса Солнца, отклоняется и начинает вращаться по периметру Солнечной системы.
Затем Солнечный свет, остывая, замедляется и сворачивается в звезду, благодаря чему кинетическая энергия света трансформируется во вращательную энергию звезды.
Большая часть массы Солнечной системы приходится на Солнце, и плоскость эклиптики, благодаря чему звёзда, вращаясь по орбите, медленно приближаются как к Солнцу, так и к плоскости эклиптики.
Сила Гравитации, осевая и орбитальая скорость звёзд на краю Солнечной системы близки к нулю. https://www.google.com/amp/s/spacegid.c ... a.html/amp
3. По мере приближения к Солнцу звёзда остывают, уплотняются и превращаются в облако Оорта, Пояс Койпера, шаровые скопления, туманности, галактики, астероиды, протопланеты, планеты, спутники, и через миллиарды лет вращаясь приближаются к Солнцу а затем взрываются аналогично Комете Шумейкеров — Леви 9. https://starwalk.space/ru/news/kuiper-belt
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Сила Кориолиса на Земле и в Солнечной системе
Пара Земля и Луна, опираясь на законы небесной механики вращаются вокруг Солнца по вытянутой орбите в сторону вращения Солнца,Cumadin писал(а):"Стационарная модель Солнечной системы".
1. Солнечная система является автономным объектом Вселенной и не вращается вокруг центра галактики, а находится в пространстве, в неподвижном состоянии.
2. Солнечный свет, приближаясь к краю Солнечной системы под влиянием силы Кориолиса Солнца, отклоняется и начинает вращаться по периметру Солнечной системы, против вращения Солнца.
3. Затем Солнечный свет, остывая, замедляется и сворачивается в звезду, благодаря чему кинетическая энергия света трансформируется во вращательную энергию звезды.
4. Звёзда вращаются вокруг Солнца как в виде шаров, так и в виде циклонов и антициклонов.
https://images.app.goo.gl/y8B4LuoyEvVU2Yfr6
https://images.app.goo.gl/T6SH4NYKDf2wxdSQ8
5. На краю Солнечной системы сила гравитации, скорость света, а также осевая и орбитальная скорость звёзд близки к нулю.
6. Большая часть массы Солнечной системы приходится на Солнце и плоскость эклиптики, благодаря которым звёзда вращаясь вокруг Солнца медленно приближаются как к Солнцу так и к плоскости эклиптики. https://images.app.goo.gl/wXkUczCmcguF3Br28
7. По мере приближения к Солнцу звёзда остывают и уплотняются, благодаря чему формируется облако Оорта, Пояс Койпера, шаровые скопления, туманности, галактики, астероиды, протопланеты, планеты, спутники, и через миллиарды лет вращаясь приближаются к Солнцу а затем взрываются аналогично Комете Шумейкеров — Леви 9. https://starwalk.space/ru/news/kuiper-belt
Также Фотон, который состоит из двух частиц, опираясь на законы небесной механики, вращается вокруг Солнца по вытянутой орбите, против вращения Солнца.
Пара Земля-Луна и Фотон, взаимодействуют и движутся по орбите Солнца опираясь на Механику взаимодействия трёх тел. (Задачу трёх тел).
Чем больше гравитационная сила Солнца, тем больше вытянута орбита частиц и тем больше орбитальная скорость Фотона.
На краю Солнечной системы с уменьшением гравитации Солнца, уменьшается и скорость вращения частиц вокруг центра масс, и как следствие Фотон распадается на две частицы.
Частица Солнца обладает потенциальной энергией, равной произведению массы Солнца на растояние от Солнца до края Солнечной системы.
Опираясь на Механику взаимодействия трёх тел, был изобретён безопорный движитель. https://youtu.be/um5nS-vA9is
И его трансформация. https://youtu.be/4_M-fBv5Xmc
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Сила Кориолиса на Земле и в Солнечной системе
Потенциальную энергию частицы можно вычислить по следующий формуле.Cumadin писал(а):Cumadin писал(а):Пара Земля и Луна, по эллиптической орбите вращаются вокруг общего центра масс, и движутся в сторону вращения Солнца.
Фотон, состоит из двух частиц, вращающихся вокруг центра масс, которые благодаря силе Кориолиса Солнца отклоняются и движутся в пространстве, против вращения Солнца.
https://m-focus.ru/chto-takoe-foton.-istoriya/
Фотон и Солнце взаимосвязаны законом взаимодействия трёх тел. (Задача трёх тел).
Чем больше гравитация Солнца воздействует на частицы фотона, тем больше вытягивается орбита частиц и тем больше скорость Фотона. https://m-focus.ru/chto-takoe-svet-svoystva/
На краю Солнечной системы с уменьшением гравитации Солнца уменьшается и элипс частиц, благодаря чему Фотон замедляется и распадается на две частицы.
Без гравитационного воздействия Солнца Пара Земля-Луна и Фотон, распадаются.
Частица, на краю Солнечной системы обладает потенциальной энергией.
Опираясь на механику взаимодействия трёх тел можно сконструировать безопорный движитель. https://youtu.be/um5nS-vA9is
И его трансформации. https://youtu.be/4_M-fBv5Xmc
U = (Мс+mч)•r
Где U - Потенциальная энергия частицы.
Mс - Масса Солнца.
mч - Масса частицы.
r - Растояние между Солнцем и частицей.
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Сила Кориолиса на Земле и в Солнечной системе
Собственное движение звёзд. https://clck.ru/362rh
Вращаясь вокруг собственной оси и по орбите атмосферные, световые и водяные циклононы и антициклоны обладают свойствами гороскопа, благодаря чему происходит блокировка а затем и дрейф циклонов и антициклонов. Направление дрейфа циклонов и антициклонов зависит от наклона оси и орбиты относительно эклиптики.
https://www.winstein.org/publ/1-1-0-8325
Если планеты и звёзда произошли от Солнца то все они должны двигаться вокруг Солнца, и это не трудно проверить.
А если небольшая часть звёзд вращается вокруг Солнца, а большая часть удаляется и приближается к Солнцу, то предлагаемая гипотеза, должна вызывать сомнение. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... rd2005.gif
https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:61 ... Motion.gif
Вращаясь вокруг собственной оси и по орбите атмосферные, световые и водяные циклононы и антициклоны обладают свойствами гороскопа, благодаря чему происходит блокировка а затем и дрейф циклонов и антициклонов. Направление дрейфа циклонов и антициклонов зависит от наклона оси и орбиты относительно эклиптики.
https://www.winstein.org/publ/1-1-0-8325
Если планеты и звёзда произошли от Солнца то все они должны двигаться вокруг Солнца, и это не трудно проверить.
А если небольшая часть звёзд вращается вокруг Солнца, а большая часть удаляется и приближается к Солнцу, то предлагаемая гипотеза, должна вызывать сомнение. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... rd2005.gif
https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:61 ... Motion.gif
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Сила Кориолиса на Земле и в Солнечной системе
Полагаю, звезда Барнарда не движется относительно звезд, это звёзда движутся относительно звезды Барнарда.Cumadin писал(а):Собственное движение звёзд. https://old.bigenc.ru/physics/text/3588763
Атмосферные, световые и водные циклоны и антициклоны вращаются вокруг собственной оси и по орбите, а всё, что вращается, в том числе и круговороты, обладает свойством гироскопа сохранять вертикальное положение оси в пространстве независимо от вращения Земли, благодаря чему происходит блокировка, а затем и дрейф циклонов и антициклонов.
Направление дрейфа циклонов и антициклонов зависит, от наклона оси и орбиты относительно эклиптики.
Благодаря свойствам гироскопа, которыми обладают циклоны и антициклоны, звёзда дрейфуют по всему периметру Солнечной системы, а не выстраиваются в плоскости эклиптики.
https://www.winstein.org/publ/1-1-0-8325
Если планеты и звёзда произошли от Солнца то все они должны двигаться вокруг Солнца, и это легко проверить.
А если небольшая часть звёзд вращается вокруг Солнца, а большая часть удаляется и приближается к Солнцу, то предлагаемая гипотеза, должна вызвать сомнение. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... rd2005.gif
https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:61 ... Motion.gif
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Сила Кориолиса на Земле и в Солнечной системе
На краю Солнечной системы сила гравитации, скорость света, а также осевая и орбитальная скорость звёзд близки к нулю.
Чем ближе звёзда к Солнцу, тем быстрее движутся звёзда, а чем дальше звёзда от Солнца, тем медленнее движутся звёзда.
Возможно, орбита летящей звезды Барнарда находится или далеко от Солнца, или близко к Солнцу.
https://www.tatar-inform.ru/news/v-bliz ... stormovogo
Свет находясь в состоянии невесомости, может двигаться по краю Солнечной системы как в виде шаров, так и в виде циклонов и антициклонов, которые движутся с запада на восток, благодаря законам небесной механики и разности температур. https://images.app.goo.gl/y8B4LuoyEvVU2Yfr6
https://images.app.goo.gl/T6SH4NYKDf2wxdSQ8
В результате слияния световых циклонов и антициклонов образуются, более крупные циклоны и антициклоны, размер которых может достигать 1/4 диаметра Солнца. https://pikabu.ru/story/simulyatsiya_st ... ik_9629808
Чем ближе звёзда к Солнцу, тем быстрее движутся звёзда, а чем дальше звёзда от Солнца, тем медленнее движутся звёзда.
Возможно, орбита летящей звезды Барнарда находится или далеко от Солнца, или близко к Солнцу.
https://www.tatar-inform.ru/news/v-bliz ... stormovogo
Свет находясь в состоянии невесомости, может двигаться по краю Солнечной системы как в виде шаров, так и в виде циклонов и антициклонов, которые движутся с запада на восток, благодаря законам небесной механики и разности температур. https://images.app.goo.gl/y8B4LuoyEvVU2Yfr6
https://images.app.goo.gl/T6SH4NYKDf2wxdSQ8
В результате слияния световых циклонов и антициклонов образуются, более крупные циклоны и антициклоны, размер которых может достигать 1/4 диаметра Солнца. https://pikabu.ru/story/simulyatsiya_st ... ik_9629808
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Сила Кориолиса на Земле и в Солнечной системе
11. Полагаю, звёзда как и планеты отражают Солнечный свет.
а) Если бы звёзда излучали свет во все стороны, то мы видели бы только те звёзда, которые расположены близко к Солнцу, и звёзда, можно было бы наблюдать и во время рассвета, и во время заката и днём.
б) Сказанное можно легко проверить, поставив опыт. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Color_temperature
12. Считается, что самые дальные звезда находятся от нас на расстоянии около 10 млрд световых лет.
а) Как солнечный свет преодолевает такие растояния и какое расстояние может преодолеть солнечный свет?
13. На Плутон приходит настолько мало солнечного света, что наше светило можно спутать с крупной звездой.
Считается, что солнечный свет на Плутоне в 1600 раз тусклее, чем на Земле.
https://spainproject.ru/gable/kak-vygly ... na-drugih/
а) Если бы звёзда излучали свет во все стороны, то мы видели бы только те звёзда, которые расположены близко к Солнцу, и звёзда, можно было бы наблюдать и во время рассвета, и во время заката и днём.
б) Сказанное можно легко проверить, поставив опыт. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Color_temperature
12. Считается, что самые дальные звезда находятся от нас на расстоянии около 10 млрд световых лет.
а) Как солнечный свет преодолевает такие растояния и какое расстояние может преодолеть солнечный свет?
13. На Плутон приходит настолько мало солнечного света, что наше светило можно спутать с крупной звездой.
Считается, что солнечный свет на Плутоне в 1600 раз тусклее, чем на Земле.
https://spainproject.ru/gable/kak-vygly ... na-drugih/
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Сила Кориолиса на Земле и в Солнечной системе
Считается, что орбита Луны вращается и совершает один оборот за 8,8 лет, благодаря чему мы наблюдаем суперлуние и микролуние.
Полагаю, вращаясь вокруг Земли Луна то приближается то отдаляется от Земли, и как следствие за 8,8 лет Луна попадает в резонанс, благодаря чему происходит суперлуние и микролуние. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Apsidal_precession
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Supermoon
Полагаю, вращаясь вокруг Земли Луна то приближается то отдаляется от Земли, и как следствие за 8,8 лет Луна попадает в резонанс, благодаря чему происходит суперлуние и микролуние. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Apsidal_precession
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Supermoon
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Сила Кориолиса на Земле и в Солнечной системе
Вращаясь вокруг Земли, Луна приближается и отдаляется от Земли, благодаря чему Луна периодически попадает в резонанс, и как следствие происходит суперлуние и микролуние. Причина резонанса Луны – эллиптическая орбита Земли.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Supermoon
Считается, что орбита Земли и Луны вращаются и совершают один оборот за 112 000 и 8,8 лет.
Вращение орбиты Луны вызывает сомнение, так как сила Кориолиса Солнца постоянно растягивает орбиту Луны вдоль орбиты Земли.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Apsidal_precession
1. Планеты и спутники, вращаясь вокруг оси и по орбите обладают осевой и орбитальной кинетической энергией.
а) Земля, вращаясь вокруг своей оси, трансформирует осевую энергию в орбитальную, а Меркурий трансформирует орбитальную энергию в осевую, благодаря чему Земля отдаляется от Солнца, а Меркурий приближается к Солнцу.
б) Венера передаёт орбитальную скорость в осевую, благодаря чему Венера довольно быстро приближается к Солнцу.
в) Орбитальная скорость Земли трансформируется в орбитальную скорость Луны. https://www.fieldphysics.ru/mercury_perihelion/
г) От степени трансформации зависит осевая и орбитальная скорость планет и спутников, форма и скорость вращения орбит.
д) Трансформация скоростей происходит как в афелии так и в перигелии.
е) В небесной механике трансформация скоростей происходит благодаря механике взаимодействия двух и трех тел, которые можно выразить в виде конструкции. https://youtu.be/4_M-fBv5Xmc https://youtu.be/um5nS-vA9is
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Supermoon
Считается, что орбита Земли и Луны вращаются и совершают один оборот за 112 000 и 8,8 лет.
Вращение орбиты Луны вызывает сомнение, так как сила Кориолиса Солнца постоянно растягивает орбиту Луны вдоль орбиты Земли.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Apsidal_precession
1. Планеты и спутники, вращаясь вокруг оси и по орбите обладают осевой и орбитальной кинетической энергией.
а) Земля, вращаясь вокруг своей оси, трансформирует осевую энергию в орбитальную, а Меркурий трансформирует орбитальную энергию в осевую, благодаря чему Земля отдаляется от Солнца, а Меркурий приближается к Солнцу.
б) Венера передаёт орбитальную скорость в осевую, благодаря чему Венера довольно быстро приближается к Солнцу.
в) Орбитальная скорость Земли трансформируется в орбитальную скорость Луны. https://www.fieldphysics.ru/mercury_perihelion/
г) От степени трансформации зависит осевая и орбитальная скорость планет и спутников, форма и скорость вращения орбит.
д) Трансформация скоростей происходит как в афелии так и в перигелии.
е) В небесной механике трансформация скоростей происходит благодаря механике взаимодействия двух и трех тел, которые можно выразить в виде конструкции. https://youtu.be/4_M-fBv5Xmc https://youtu.be/um5nS-vA9is
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Сила Кориолиса на Земле и в Солнечной системе
д) Коэффициент трансформации, форма и наклон орбиты планет и спутников зависит от орбитальной скорости планет и угла наклона оси вращения к плоскости орбиты.Cumadin писал(а):Вращаясь вокруг Земли, Луна приближается и отдаляется от Земли, благодаря чему Луна периодически попадает в резонанс, и как следствие происходит суперлуние и микролуние.
Причина резонанса Луны – эллиптическая орбита Земли.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Supermoon
Считается, что орбита Земли и Луны вращаются и совершают один оборот за 112 000 и 8,8 лет.
Вращение орбиты Луны вызывает сомнение, так как сила Кориолиса Солнца постоянно растягивает орбиту Луны вдоль орбиты Земли.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Apsidal_precession
1. Планеты и спутники, вращаясь вокруг своей оси и по орбите обладают осевой и орбитальной кинетической энергией, которая трансформируются из осевой энергии в орбитальную, а из орбитальной в осевую.
а) Земля, вращаясь вокруг своей оси, передаёт осевую энергию в орбитальную, а Меркурий передаёт орбитальную энергию в осевую, благодаря чему Земля отдаляется от Солнца, а Меркурий приближается к Солнцу.
б) Венера передаёт свою орбитальную скорость в осевую, благодаря чему Венера довольно быстро приближается к Солнцу.
в) Орбитальная скорость Земли трансформируется в орбитальную скорость Луны. https://www.fieldphysics.ru/mercury_perihelion/
г) В небесной механике трансформация скоростей происходит благодаря механике взаимодействия двух и трех тел, которые можно выразить в виде конструкции. https://youtu.be/4_M-fBv5Xmc https://youtu.be/um5nS-vA9is
Трансформация скоростей Меркурия происходит в перигелии. https://youtu.be/aj-RClXNloc
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Сила Кориолиса на Земле и в Солнечной системе
Вращаясь вокруг Земли, Луна приближается и отдаляется от Земли, благодаря чему Луна периодически попадает в резонанс, и как следствие происходит суперлуние и микролуние.
Причина резонанса Луны – эллиптическая орбита Земли.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Supermoon
В резонанс могут входить и искусственные спутники Земли и Луны. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Mascon
Причина резонанса Луны – эллиптическая орбита Земли.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Supermoon
В резонанс могут входить и искусственные спутники Земли и Луны. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Mascon
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Сила Кориолиса на Земле и в Солнечной системе
Возможно, летящая звезда Барнарда вращается вокруг Солнца по сильно вытянутой орбите и находится в перигелии.
Скорость кометы Галея в перигелии составляет 54 км/с, а в афелии 1 км/с. https://www.google.com/amp/s/spacegid.c ... a.html/amp https://www.winstein.org/publ/1-1-0-8325
Скорость кометы Галея в перигелии составляет 54 км/с, а в афелии 1 км/с. https://www.google.com/amp/s/spacegid.c ... a.html/amp https://www.winstein.org/publ/1-1-0-8325
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Сила Кориолиса на Земле и в Солнечной системе
Радиус Солнечной системы зависит от скорости света, радиуса Солнца и угловой скорости вращения Солнца. R ≈ c•r/ω
Скорость света ≈ 1 000 000 000 км/час.
Радиус Солнца ≈ 700 км.
Осевая скорость Солнца ≈ 0,01 рад/ч.
Радиус Солнечной системы ≈ 700 000 000 000 км.
Благодаря силе Кориолиса Солнца Солнечная система не разбросана в пространстве, а имеет форму шара.
Скорость света ≈ 1 000 000 000 км/час.
Радиус Солнца ≈ 700 км.
Осевая скорость Солнца ≈ 0,01 рад/ч.
Радиус Солнечной системы ≈ 700 000 000 000 км.
Благодаря силе Кориолиса Солнца Солнечная система не разбросана в пространстве, а имеет форму шара.
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Сила Кориолиса на Земле и в Солнечной системе
Утверждение, что Солнечная система вращается вокруг центра галактики, вызывает сомнение.
Плотность тумана в галактике составляет в среднем около 1 атом на кубический сантиметр.
Самые плотные туманности могут иметь плотность 10 000 молекул на кубический сантиметр. https://overclockers.ru/blog/amv212/sho ... -vselennoj
Если Солнечная система вращается вокруг центра галактики окутаной туманом, почему в Солнечной системе не наблюдается туманность?
Если бы в Солнечной системе находились межзвёздные облака, то орбитальная скорость планет и комет быстро снижалась. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C% ... 1%82%D1%8C
12. Утверждение о том, что звёзда излучают пыль, газ и плазму, а затем пыль, газ и плазма снова превращается в звезду, противоречит элементарной логике. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AD% ... 0%B7%D0%B4
Плотность тумана в галактике составляет в среднем около 1 атом на кубический сантиметр.
Самые плотные туманности могут иметь плотность 10 000 молекул на кубический сантиметр. https://overclockers.ru/blog/amv212/sho ... -vselennoj
Если Солнечная система вращается вокруг центра галактики окутаной туманом, почему в Солнечной системе не наблюдается туманность?
Если бы в Солнечной системе находились межзвёздные облака, то орбитальная скорость планет и комет быстро снижалась. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C% ... 1%82%D1%8C
12. Утверждение о том, что звёзда излучают пыль, газ и плазму, а затем пыль, газ и плазма снова превращается в звезду, противоречит элементарной логике. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AD% ... 0%B7%D0%B4
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Сила Кориолиса на Земле и в Солнечной системе
Туманность образуется в результате взрыва сверхмассивной звезды и состоит из газа и пыли. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2% ... 1%82%D1%8C
Галактика - линзовидная туманность, которая формируется в результате взрыва вращающейся звезды.
Размер, наклон оси и скорость вращения линзовидной туманности зависит от осевой скорости звезды до взрыва. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Stellar_rotation
Механизм формирования и скорость вращения циклонов, антициклонов и галактик аналогичен. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A6% ... 0%BE%D0%BD
Галактика без звёзд. https://habr.com/ru/articles/789970/ https://www.nytimes.com/2024/01/26/scie ... stars.html
Галактика - линзовидная туманность, которая формируется в результате взрыва вращающейся звезды.
Размер, наклон оси и скорость вращения линзовидной туманности зависит от осевой скорости звезды до взрыва. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Stellar_rotation
Механизм формирования и скорость вращения циклонов, антициклонов и галактик аналогичен. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A6% ... 0%BE%D0%BD
Галактика без звёзд. https://habr.com/ru/articles/789970/ https://www.nytimes.com/2024/01/26/scie ... stars.html
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Сила Кориолиса на Земле и в Солнечной системе
Стационарная модель Солнечной системы.
Сообщество Российских учёных. https://vk.com/rosuch
1. Солнечная система является автономным объектом Вселенной, находится в пространстве в стационарном состоянии и не вращается вокруг центра галактики.
2. Когда Солнечный свет движется к краю Солнечной системы, кинетическая энергия света переходит в потенциальную энергию, благодаря чему снижается скорость света.
Перемещаясь к краю Солнечной системы, Солнечный свет отклоняется под действием силы Кориолиса и начинает двигаться по периметру Солнечной системы, против вращения Солнца.
3. Далее Солнечный свет, вращаясь по краю Солнечной системы, сворачивается в звёзда, благодаря чему кинетическая энергия света трансформируется во вращательную энергию звёзд, по следующей схеме.
a) Когда фотон движется в сторону вращения Солнца, уменьшается центробежная сила фотона, благодаря чему фотон начинает приближаться к Солнцу.
b) Когда фотон приближается к Солнцу, сила Кориолиса отклоняет фотон в сторону вращения Солнца.
c) Когда фотон движется в сторону вращения Солнца, увеличивается центробежная сила фотона, благодаря чему фотон удаляется от Солнца.
4. Звёзда, находясь в состоянии невесомости, плывут по краю Солнечной системы в виде шаров, шаровых скоплений и галактик в сторону вращения Солнца, опираясь на законы небесной механики и разность температур - эффект Ярковского.
Туманность образуется в результате взрыва сверхмассивной звезды и состоит из пыли и газа.
Галактика - линзовидная туманность, формируется в результате взрыва вращающейся звезды. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Stellar_rotation
5. Приближаясь к Солнцу, звёзда сжимаются и уплотняются, благодаря чему повышается температура и яркость звёзд формируются шаровые скопления, галактики и астероиды.
Большая часть массы Солнечной системы приходится на Солнце и плоскость эклиптики, благодаря которым астероиды, вращаясь вокруг Солнца, медленно приближаются как к Солнцу, так и к плоскости эклиптики, благодаря чему формируется пояс Койпера.
Затем из пояса Койпера выходят планеты, окружённые системой колец, из которых образуются спутники. https://youtu.be/0iaOnql4d3E?si=h4CwWv5zLxY9WoBl
6. Далее, по мере приближения к Солнцу повышается температура, осевая и орбитальная скорость планет и спутников, благодаря чему спутники срываются с орбиты а планеты опрокидываются.
https://youtu.be/7U676AFgK5k?si=GM451SWp0ZTB1jhG
Когда планета вплотную приблизится к Солнцу, повышается геологическая активность планет, в результате чего происходит взрыв горючей смеси в разломах планет, и как следствие планета разрушается на фрагменты, аналогично Комете Шумейкеров — Леви 9.
Затем фрагменты планет, вращаясь вокруг Солнца со скоростью десятки км/сек, врезаются в поверхность Солнца, благодаря чему повышается осевая скорость Солнца. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Comet_S ... 0%93Levy_9
Температура самовоспламенения газов составляет около 500 градусов.
7. Радиус Солнечной системы зависит от скорости света, радиуса Солнца и осевой скорости Солнца. R ≈ c•r/ω
Скорость света ≈ 1 000 000 000 км/час.
Радиус Солнца ≈ 700 000 км.
Линейная скорость вращения Солнца ≈ 7000 км/ч.
Радиус Солнечной системы ≈ 100 000 000 000 км.
Благодаря силе Кориолиса Солнца Солнечная система не разбросана в пространстве, а имеет форму сферы.
Сообщество Российских учёных. https://vk.com/rosuch
1. Солнечная система является автономным объектом Вселенной, находится в пространстве в стационарном состоянии и не вращается вокруг центра галактики.
2. Когда Солнечный свет движется к краю Солнечной системы, кинетическая энергия света переходит в потенциальную энергию, благодаря чему снижается скорость света.
Перемещаясь к краю Солнечной системы, Солнечный свет отклоняется под действием силы Кориолиса и начинает двигаться по периметру Солнечной системы, против вращения Солнца.
3. Далее Солнечный свет, вращаясь по краю Солнечной системы, сворачивается в звёзда, благодаря чему кинетическая энергия света трансформируется во вращательную энергию звёзд, по следующей схеме.
a) Когда фотон движется в сторону вращения Солнца, уменьшается центробежная сила фотона, благодаря чему фотон начинает приближаться к Солнцу.
b) Когда фотон приближается к Солнцу, сила Кориолиса отклоняет фотон в сторону вращения Солнца.
c) Когда фотон движется в сторону вращения Солнца, увеличивается центробежная сила фотона, благодаря чему фотон удаляется от Солнца.
4. Звёзда, находясь в состоянии невесомости, плывут по краю Солнечной системы в виде шаров, шаровых скоплений и галактик в сторону вращения Солнца, опираясь на законы небесной механики и разность температур - эффект Ярковского.
Туманность образуется в результате взрыва сверхмассивной звезды и состоит из пыли и газа.
Галактика - линзовидная туманность, формируется в результате взрыва вращающейся звезды. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Stellar_rotation
5. Приближаясь к Солнцу, звёзда сжимаются и уплотняются, благодаря чему повышается температура и яркость звёзд формируются шаровые скопления, галактики и астероиды.
Большая часть массы Солнечной системы приходится на Солнце и плоскость эклиптики, благодаря которым астероиды, вращаясь вокруг Солнца, медленно приближаются как к Солнцу, так и к плоскости эклиптики, благодаря чему формируется пояс Койпера.
Затем из пояса Койпера выходят планеты, окружённые системой колец, из которых образуются спутники. https://youtu.be/0iaOnql4d3E?si=h4CwWv5zLxY9WoBl
6. Далее, по мере приближения к Солнцу повышается температура, осевая и орбитальная скорость планет и спутников, благодаря чему спутники срываются с орбиты а планеты опрокидываются.
https://youtu.be/7U676AFgK5k?si=GM451SWp0ZTB1jhG
Когда планета вплотную приблизится к Солнцу, повышается геологическая активность планет, в результате чего происходит взрыв горючей смеси в разломах планет, и как следствие планета разрушается на фрагменты, аналогично Комете Шумейкеров — Леви 9.
Затем фрагменты планет, вращаясь вокруг Солнца со скоростью десятки км/сек, врезаются в поверхность Солнца, благодаря чему повышается осевая скорость Солнца. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Comet_S ... 0%93Levy_9
Температура самовоспламенения газов составляет около 500 градусов.
7. Радиус Солнечной системы зависит от скорости света, радиуса Солнца и осевой скорости Солнца. R ≈ c•r/ω
Скорость света ≈ 1 000 000 000 км/час.
Радиус Солнца ≈ 700 000 км.
Линейная скорость вращения Солнца ≈ 7000 км/ч.
Радиус Солнечной системы ≈ 100 000 000 000 км.
Благодаря силе Кориолиса Солнца Солнечная система не разбросана в пространстве, а имеет форму сферы.
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Сила Кориолиса на Земле и в Солнечной системе
Механика движения комет.
https://bigenc.ru/c/komety-b27fe6
Комета рождается, когда спутник, вращаясь вокруг планеты в фазе новолуния, срывается с орбиты.
Сойдя с орбиты планеты, спутник движется против вращения Солнца, благодаря чему снижается центробежная сила спутника, и как следствие спутник устремляется к Солнцу.
https://old.bigenc.ru/physics/text/2341808
Если орбитальная скорость спутника больше орбитальной скорости планеты, то спутник движется вокруг Солнца по ретроградной орбите.
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1612592
Эксцентриситет орбиты кометы можно выразить по следующей формуле. E = Vp/Vs.
Орбитальная скорость Юпитера - 12 км/сек.
Орбитальная скорость Ио - 17 км/сек.
https://info.wikireading.ru/86427
Вращаясь вокруг общего центра масс пара - планета и спутник находятся в состоянии орбитального резонанса.
В афелии резонанс системы - планета и спутник повышается.
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/20823
Плутон движется вокруг Солнца по сильно вытянутой орбите.
Возможно, Плутон вращаясь вокруг Нептуна, вошол в орбитальный резонанс с Нептуном и сошол с орбиты.
https://old.bigenc.ru/physics/text/3146663
Также, стабильность орбит спутников малых планет снижают - наклон орбиты и эксцентриситет.
Кометы образуются и в результате обратного движения спутников планет.
https://m.4glaza.ru/articles/karlikovyy ... emy-spisok
В фазе новолуния, когда орбитальные скоростья планеты и спутника равны, центробежная сила действующая на спутник со стороны Солнца равна нулю.
https://bigenc.ru/c/komety-b27fe6
Комета рождается, когда спутник, вращаясь вокруг планеты в фазе новолуния, срывается с орбиты.
Сойдя с орбиты планеты, спутник движется против вращения Солнца, благодаря чему снижается центробежная сила спутника, и как следствие спутник устремляется к Солнцу.
https://old.bigenc.ru/physics/text/2341808
Если орбитальная скорость спутника больше орбитальной скорости планеты, то спутник движется вокруг Солнца по ретроградной орбите.
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1612592
Эксцентриситет орбиты кометы можно выразить по следующей формуле. E = Vp/Vs.
Орбитальная скорость Юпитера - 12 км/сек.
Орбитальная скорость Ио - 17 км/сек.
https://info.wikireading.ru/86427
Вращаясь вокруг общего центра масс пара - планета и спутник находятся в состоянии орбитального резонанса.
В афелии резонанс системы - планета и спутник повышается.
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/20823
Плутон движется вокруг Солнца по сильно вытянутой орбите.
Возможно, Плутон вращаясь вокруг Нептуна, вошол в орбитальный резонанс с Нептуном и сошол с орбиты.
https://old.bigenc.ru/physics/text/3146663
Также, стабильность орбит спутников малых планет снижают - наклон орбиты и эксцентриситет.
Кометы образуются и в результате обратного движения спутников планет.
https://m.4glaza.ru/articles/karlikovyy ... emy-spisok
В фазе новолуния, когда орбитальные скоростья планеты и спутника равны, центробежная сила действующая на спутник со стороны Солнца равна нулю.
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Сила Кориолиса на Земле и в Солнечной системе
Астероиды, вращаясь вокруг своей оси и орбите периодически сталкиваются с метеоритами, благодаря чему астероид, обладая свойствами гироскопа, опрокидывается и движется в стону Солнца.Cumadin писал(а):Механика движения комет.
Сообщество Российских учёных. https://vk.com/rosuch
Комета рождается, когда спутник, вращаясь вокруг планеты в фазе новолуния, срывается с орбиты.
Сойдя с орбиты планеты, спутник движется против вращения Солнца, благодаря чему снижается центробежная сила спутника, и как следствие спутник устремляется к Солнцу. https://bigenc.ru/c/komety-b27fe6
Если орбитальная скорость спутника больше орбитальной скорости планеты, то спутник движется вокруг Солнца в обратную сторону. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1612592
В фазе новолуния, когда орбитальная скорость планеты и спутника равны, то центробежная сила действующая на спутник со стороны Солнца, равна нулю. https://bigenc.ru/c/tsentrobezhnaia-sila-ffdd3a
Эксцентриситет орбиты кометы можно выразить по следующей формуле. E = Vp/Vs.
Орбитальная скорость Юпитера - 12 км/сек.
Орбитальная скорость спутника Юпитера Метида - 31 км/сек. https://info.wikireading.ru/86427
Метида синхронно вращаясь вокруг Юпитера и собственной оси со скоростью один оборот за 7 час., медленно приближается к Юпитеру.
А всё, что вращается, в том числе и спутники, обладают свойствами гироскопа, сохранять вертикальное положение оси в пространстве независимо от вращения Земли. https://youtu.be/y1zyEPK5bQM?si=qfY-OQbsRkMPN1_7
Когда осевая и орбитальная скорость спутника доходит до критической точки, спутник опрокидывается, благодаря чему спутник обладая свойствами гироскопа срывается с орбиты. https://youtu.be/X32LMJPpuXg?si=CZHg-L0KHpKo_qIz
Во время опрокидывания спутника меняется наклон оси спутника, благодаря чему спутник начинает асинхронно вращаться, и вокруг собственной оси.
Затем, спутник благодаря появлению осевой центробежной силы мгновенно разлетается на фрагменты, аналогично Комете Шумейкеров — Леви 9. https://galspace.spb.ru/index452-2.html
Не исключено, что пояс астероидов сформировался, из разорванных спутников Юпитера.
Возможно, пояс астероидов находится и между Юпитером и Сатурном. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/20822
Эксцентриситет орбиты кометы можно определить по следующей формуле. E = Vo/Vк. https://youtu.be/agEn8M5SM_o?si=xC8I9gs3ZeiwKNX7
Вышесказанное можно легко проверить, поставив не сложный опыт.
Стабильность орбит спутников планет также снижают орбитальный резонанс, наклон орбит и эксцентриситет. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/20823
Антициклоны также обладают свойствами гироскопа, благодаря которым происходит блокировка антициклонов. http://meteoweb.ru/2018/phen20180730.php
Если лошадь сдохла, слезь
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