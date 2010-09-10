Сообщение Cumadin » 28 фев 2024, 15:13

Механика движения комет.Комета рождается, когда спутник, вращаясь вокруг планеты в фазе новолуния, срывается с орбиты.Сойдя с орбиты планеты, спутник движется против вращения Солнца, благодаря чему снижается центробежная сила спутника, и как следствие спутник устремляется к Солнцу.Если орбитальная скорость спутника больше орбитальной скорости планеты, то спутник движется вокруг Солнца по ретроградной орбите.Эксцентриситет орбиты кометы можно выразить по следующей формуле. E = Vp/Vs.Орбитальная скорость Юпитера - 12 км/сек.Орбитальная скорость Ио - 17 км/сек.Вращаясь вокруг общего центра масс пара - планета и спутник находятся в состоянии орбитального резонанса.В афелии резонанс системы - планета и спутник повышается.Плутон движется вокруг Солнца по сильно вытянутой орбите.Возможно, Плутон вращаясь вокруг Нептуна, вошол в орбитальный резонанс с Нептуном и сошол с орбиты.Также, стабильность орбит спутников малых планет снижают - наклон орбиты и эксцентриситет.Кометы образуются и в результате обратного движения спутников планет.В фазе новолуния, когда орбитальные скоростья планеты и спутника равны, центробежная сила действующая на спутник со стороны Солнца равна нулю.