Сообщение Roofdier » 52 минуты назад

Долгое время был без работы, но активно её искал. Сейчас вроде нашёл неплохую вакансию через интернет. Для предложения своей кандидатуры мне необходимо подать резюме. Я их никогда в жизни не писал и даже не знаю с чего начинать. Нет, в интернете нашёл какие-то примеры и даже как правильно составлять резюме. Но я не уверен, что смогу правильно его написать. Что-то ни так сделаю и наверняка вакансия уплывёт. Как тут поступить?