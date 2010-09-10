Резюме
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Резюме
Долгое время был без работы, но активно её искал. Сейчас вроде нашёл неплохую вакансию через интернет. Для предложения своей кандидатуры мне необходимо подать резюме. Я их никогда в жизни не писал и даже не знаю с чего начинать. Нет, в интернете нашёл какие-то примеры и даже как правильно составлять резюме. Но я не уверен, что смогу правильно его написать. Что-то ни так сделаю и наверняка вакансия уплывёт. Как тут поступить?
Re: Резюме
Я понимаю Ваши страхи насчёт работы. Найти сейчас подходящую, где платят нормальные деньги очень не просто. Нового работодателя надо убедить, что именно вы как нельзя лучше подходите для открывшейся вакансии. А вот для этого надо уметь преподнести себя, свои навыки, таланты, доказать стремление работать хорошо. Трудно это, по себе знаю. Особенно нелегко правильно изложить сведения о себе, если по жизни далёк от эпистолярного жанра. Тогда может получиться коряво и неубедительно. В этом случае лучше заплатить профи в этом деле https://tochka-vybora.ru/. Грамотные специалисты помогут так составить резюме, чтобы в кратком изложении было понятно и Ваше образование, и Ваша карьера, навыки и умение. Вот вроде мелочь - написать такую презентацию о себе, но от неё зависит будущее человека, его материальное положение.
Re: Резюме , автобиография.
Roofdier писал(а):Долгое время был без работы, но активно её искал. Сейчас вроде нашёл неплохую вакансию через интернет. Для предложения своей кандидатуры мне необходимо подать резюме. Я их никогда в жизни не писал и даже не знаю с чего начинать. Нет, в интернете нашёл какие-то примеры и даже как правильно составлять резюме. Но я не уверен, что смогу правильно его написать. Что-то ни так сделаю и наверняка вакансия уплывёт. Как тут поступить?
Да , как составить резюме и автобиографию , а она тоже понадобиться , нужно знать !
Между тем, для написания и графического оформления автобиографии/резюме существуют вполне определенные правила. Ведь главная цель такого документа — вовсе не демонстрация жизненных достижений конкретного человека. Нужно суметь показать свой профессионализм, рассказать об имеющемся опыте и существующих возможностях. Потенциальный работодатель из такого документа должен узнать о предыдущем карьерном росте возможного сотрудника, а также о том, насколько специалист соответствует имеющейся вакансии. И именно к этому нужно стремится, составляя собственную трудовую автобиографию.
И вот Вам статья , тут про эти документы и узнаете - https://pravo.moe/kak-sostavit-rezyume-i-avtobiografiyu-struktura-i-obrazcy/
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