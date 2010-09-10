Правильное образование
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Правильное образование
Пользуясь складчиной на https://www.s1.skladchina.in/ вы можете выбирать инфопродукты по разным темам и направлениям, которые соответствуют вашим интересам и потребностям. Вы также можете познакомиться с новыми и актуальными тенденциями и идеями в различных областях.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Образование в Рязани»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя