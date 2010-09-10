Автошкола
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Автошкола
В общем, ситуация такая. Еще полтора года назад пошла учится в автошколу и до сих пор права не получила. Просто потому, что инструктору я не нравлюсь и он меня ставит на экзамен в конец очереди. Которая до меня, естественно, просто не доходит. Руководству жаловалась, бесполезно. Что еще можно сделать в такой ситуации?
Re: Автошкола
По моему опыту – менять автошколу. Не инструктора, а именно компанию, с которой у вас заключен договор. Смотрите сайты автошкол в москве, которые предлагаю переобучение. Оно по цене в два раза дешевле учебы, не дорого. Там тоже немного с инструктором покатаетесь и можете идти на экзамен. Ругаться с текущей школой бесполезно, они просто на договор ссылаться будут и руками разводить, что все нормально.
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