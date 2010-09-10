Сообщение klonik » Вчера, 19:11

В общем, ситуация такая. Еще полтора года назад пошла учится в автошколу и до сих пор права не получила. Просто потому, что инструктору я не нравлюсь и он меня ставит на экзамен в конец очереди. Которая до меня, естественно, просто не доходит. Руководству жаловалась, бесполезно. Что еще можно сделать в такой ситуации?