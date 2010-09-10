Сообщение klonik » Вчера, 19:52

А у вас есть мечта? Начала переосмысливать свою жизнь и пришла к выводу, что она бессмысленная. Дети выросли, у них своя жизнь. Уровень достатка средний, для комфортной жизни все имеется. А мечты, ради которой стоит двигаться – нет.