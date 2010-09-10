Кормоуборочный комбайн
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Кормоуборочный комбайн
А у вас есть мечта? Начала переосмысливать свою жизнь и пришла к выводу, что она бессмысленная. Дети выросли, у них своя жизнь. Уровень достатка средний, для комфортной жизни все имеется. А мечты, ради которой стоит двигаться – нет.
Re: Кормоуборочный комбайн
У меня есть мечта, огромная – хочу купить кормоуборочный комбайн, чтобы начать заготавливать корм коровам на зиму самостоятельно. Осталось еще немного накопить и мечта исполнится. Пообещала себе, что следом начну мечтать о расширении загонов, бедным моим коровам тесновато. Капитальных каких-то желаний нет, только вот такие. Но, как я понимаю, это лучше, чем вообще ничего.
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