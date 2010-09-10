Повысить продажи
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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Повысить продажи
Как заставить клиента зайти на мой сайт и сделать на нём покупку?
Re: Повысить продажи
Вряд ли Вы кого-то заставите что-то делать. А вот побудить человека принять нужное для Вас решение (в Вашем случае что-то купить на сайте) вполне возможно. Вам надо заказать контент-маркетинг Вашего сайта https://esem.ru/kontent-marketing. Спецы подойдут к этому вопросу профессионально и наполнят Ваш сайт именно таким контентом, который поспособствует покупке Вашего товара или услуги.
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