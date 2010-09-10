Повысить продажи

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Повысить продажи

Сообщение дядя Коля » Сегодня, 14:33

Как заставить клиента зайти на мой сайт и сделать на нём покупку?
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Companion
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 19 авг 2019, 08:38

Re: Повысить продажи

Сообщение Companion » Сегодня, 14:46

Вряд ли Вы кого-то заставите что-то делать. А вот побудить человека принять нужное для Вас решение (в Вашем случае что-то купить на сайте) вполне возможно. Вам надо заказать контент-маркетинг Вашего сайта https://esem.ru/kontent-marketing. Спецы подойдут к этому вопросу профессионально и наполнят Ваш сайт именно таким контентом, который поспособствует покупке Вашего товара или услуги.
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